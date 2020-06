Markus Kattner, tidligere konstitueret generalsekretær i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), er blevet straffet med udelukkelse i ti år fra alle fodboldaktiviteter og en bøde på en million schweizerfranc - knap syv millioner kroner.

Det meddeler Fifa tirsdag ifølge nyhedsbureauerne AFP og dpa.

Det skyldes, at han er fundet skyldig i at have misbrugt sin position og brudt FIFA's etiske kodeks.

»Undersøgelsen af Hr. Kattner omfattede forskellige ting, der omhandlede bonus-udbetalinger i relation til FIFA-turneringer, som blev udbetalt til den øverste ledelse i FIFA - herunder ham selv, flere ændringer i samt forlængelser af medarbejderes kontrakter, refusioner samt Hr. Kattners opgaver som FIFA-official,« lyder det.

Undersøgelsen af Kattner begyndte i 2016.

50-årige Kattner var konstitueret generalsekretær i Fifa fra september 2015 til maj 2016.

Forinden var han Fifas økonomidirektør, mens Sepp Blatter var præsident. Blatter fik i 2016 otte års karantæne på grund af en mistænkelig pengeoverførsel til Uefa-præsident og Fifa-vicepræsident Michel Platini. Straffen blev senere sat ned til seks år.

Kattner var anklaget for blandt andet have udbetalt bonusser til Fifa-ledere, heriblandt ham selv.

Kattner fik stillingen som konstitueret generalsekretær, efter at franskmanden Jerome Valcke blev suspenderet. I 2016 blev Kattner selv fyret.