I to år må en tidligere ungdomstræner ikke beskæftige sig med børn. Han slipper dog for at komme i fængsel.

En tidligere ungdomstræner i fodbold hos FC Midtjylland er idømt 20 dages betinget fængsel og frakendt retten til at beskæftige sig med børn i to år.

Straffen falder, fordi han i flere tilfælde sendte billeder og videoer af sin penis til to børn, som han var træner for.

Det er Retten i Herning, der torsdag har afsagt dom i sagen, som blev gennemført som en ren tilståelsessag. Manden er dømt efter straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse.

Anklager Jeanie Dam Andersen fortæller til Ritzau, at hun nedlagde påstand om netop 20 dages betinget fængsel, men med vilkår om samfundstjeneste.

Retten mente dog ikke, at der var grund til at anvende samfundstjeneste og vurderede, at sagen kunne afgøres med en betinget fængselsstraf alene.

Ud over straffen indgår der en rettighedsfrakendelse i dommen. Den forbyder manden i de kommende to år at beskæftige sig med børn under 18.

Ofrene i sagen var i 14-årsalderen, da de modtog de krænkende billeder og videoer. Det skete i perioden juli-oktober 2018.

At dommen er gjort betinget, betyder, at den ikke umiddelbart skal afsones.

Skulle manden dog rode sig ud i lignende kriminalitet, kan straffen blive udløst.