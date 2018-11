Den tidligere FC København-sidsteskanse Robin Olsen har taget Serie A med storm.

FCK solgte i sommer dansk-svenskeren til storklubben AS Roma, der netop havde gjort brasilianske Alisson Becker til tidernes dyreste målmand med salget til Liverpool.

Det var bestemt nogle store sko at udfylde. Men den tidligere superligaprofil har gjort det over al forventning i Serie A.

I sådan en grad, at det velrenommerede italienske fodboldsite Calciomercato nu udnævner den 28-årige landsholdsmålvagt til sæsonens bedste indkøb i AS Roma.

Foto: TONY GENTILE

»Olsen er næsten altid en af de bedste i Romas kampe,« lyder det blandt andet om eks-FCK'eren.

Sæsonen startede ellers lidt vaklende for Robin Olsen, men i de seneste par måneder har han vist sit værd.

»Det personlige vendepunkt kom for ham i udekampen mod Real Madrid i Champions League (en kamp, Roma dog tabte 0-3, red.),« skriver Calciomercato.

FC København hentede i januar Robin Olsen i græske PAOK for omkring seks millioner kroner. To år senere blev han så solgt til AS Roma for - ifølge B.T.s oplysninger - 63 millioner kroner med mulighed for yderligere 26 millioner kroner i tilfælde af succes.