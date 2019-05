Erik Berg siger nu fra over for den voldsomste del af fodbold-kulturen.

»Idræt er en macho-kultur, hvor det forventes, at man kan klare alt,« siger han.

Da han sidste år forlod FC København var det med efternavnet Johansson. Hjemme i Stockholm er han siden blev gift med den svenske tv-darling Carina Berg og har taget hendes efternavn.

I et stort interview med magasinet Cafe gør han op med den kultur, der findes i fodboldverdenen. Både på banen og på tilskuerpladserne.

»Jeg sætter virkelig pris på supporterne og den stemning, som bygges op på et stadion inden en vigtig kamp,« indleder Erik Berg, der i dag spiller for Allsvenskan-klubben Djurgården:

»Men samtidig har jeg ikke lyst til at tage en niårig med til derby, for dér findes voksne mænd, der råber vulgære skældsord. Der bliver kastet raketter ind på banen. På familiepladserne.«

Den svenske fodboldspiller mindes ikke mindst den opsigtsvækkende episode i 2017, da Brøndby-tilhængere kastede rotter efter FCK-spillere i forbindelse med et derby mellem de to Superligahold.

»Jeg glemmer aldrig i København, da Ludwig Augustinsson fik kastet en død rotte efter sig, da han skulle tage et hjørnespark. For os er det normaliseret, og det er synd,« siger Erik Berg til Café, som i øvrigt også kårer den tidligere FCK-spiller - nu med en markant kortere frisure - til Sveriges mest velkædte mand:

Vis dette opslag på Instagram Tack alla som kom och firade Sveriges bäst klädda man, @erik_berg med oss i går! Massvis med härliga bilder från festen finns på sajten och via länk i profilen Et opslag delt af Café (@cafemagazine) den 9. Maj, 2019 kl. 2.09 PDT

Han har også talt med sin hustru om, hvordan de voldsomme hændelser omkring fodboldkampe nærmest er normaliseret.

»Jeg har talt meget med Carina om det her. Hvis hun skulle komme ud for noget lignende i sit job, ville det blive meldt til politiet og der ville komme tiltaler. Men for os er det hverdag og noget, vi bare forventes at håndtere.«

Den 30-årige fodboldspiller fortæller videre om, hvordan han oplever hans sport som et sted, hvor der ikke er plads til følelser.

»Hvis nu nogen virkelig bliver ked af, så kommer han sikkert ikke til at tale om det,« siger Erik Berg:

»Tavsheden holder maskineriet i gang.Det er det samme med hadet. Fodboldindustrien er økonomisk afhængig af, at der findes kraftig rivalisering mellem visse aktører. I Stockholm er det ekstra synlig, hvor de tre store klubber AIK, Hammarby og Djurgården kan få byen til at stå stille i forbindelse med kampe. I de timer, når busserne ikke kører og når politiet står linet op langs gaderne, kan man virkelig får en opfattelse af, at idrætten styrer vores samfund.«

I weekenden er der stort Stockholm-derby mellem AIK og Djurgården. Her har Erik Berg i øvrigt karantæne.