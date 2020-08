Carlo Holse scorede til 2-1 og 3-1 i Rosenborgs storsejr på 5-1 over Sarpsborg 08 i Norge.

Den tidligere FC København-spiller Carlo Holse er godt kørende i Norge for tiden.

Søndag scorede den 21-årige offensivspiller for anden kamp i træk, da han scorede to af holdets mål i storsejren over Sarpsborg 08 i Eliteserien.

Efter 1-1 ved pausen scorede Holse både til 2-1 og 3-1 på vej mod de tre point.

Målene lignede meget hinanden. Begge gange søgte Holse ind til kanten af det lille felt og skovlede bolden over stregen efter flade indlæg.

Foto: LUKAS KABON Vis mere Foto: LUKAS KABON

Sejren hiver Rosenborg op på femtepladsen i den bedste norske fodboldrække.

Der er hele 14 point op til danskerklubben Bodø/Glimt på førstepladsen efter de første 13 spillerunder.

For Holse har sæsonen betydet masser af spilletid efter januarskiftet fra FC København. Det er blevet til 4 mål i 13 kampe i ligaen.

Der faldt også en dansk scoring i opgøret mellem Strømsgodset og Sandefjord. Mikkel Maigaard udnyttede et straffespark for Strømsgodset, som måtte se sig slået 3-4 på hjemmebane. Maigaard brændte også et straffe.

Strømsgodset ligger på tiendepladsen i Eliteserien.

/ritzau/