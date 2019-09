38-årige Cesar Santin er udtaget til Fremad Valbys trup, når holdet møder Herlev i Danmarksserien.

Der er et prominent navn på holdkortet, når Fremad Valbys bedste fodboldhold lørdag jagter point i Danmarksserien mod Herlev.

Den tidligere FC København-profil Cesar Santin er nemlig udtaget til Fremad Valbys trup og kan således få comeback i dansk fodbold, seks år efter at han forlod FCK.

Den brasilianske angriber er blevet 38 år, men han har trænet med i danmarksserieklubben i et stykke tid, og nu er han altså klar til at tørne ud for Valby-mandskabet.

- Vi glæder os over, at han har valgt at spille for Fremad Valby, og forventer han kan bidrage med sin rutine og ikke mindst målnæse i jagten på flere point i Danmarksserien, lyder det på Fremad Valbys hjemmeside.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

FC København hentede Santin i svenske Kalmar FF i 2008, og han spillede derefter i den danske hovedstad i fem et halvt år. Her var han blandt andet med til at vinde fire mesterskaber.

I alt scorede han 84 mål for FCK og er dermed den næstmest scorende spiller i klubbens historie.

Efterfølgende spillede han på Cypern og i Sverige, og nu er han altså klar til at gøre comeback i Danmarks fjerdebedste række.

/ritzau/