Det gjorde ondt på ham at se.

For selvom Thomas Delaney til hverdag har sin gang i Tyskland, prøver han også at følge med i, hvad der sker i hans hjerteklub.

Og han fulgte med, da FCK i weekenden tabte til FC Midtjylland.

»Jeg prøver at følge med. Jeg var til et arrangement og så den med et halvt øje. Jeg fik lige et flashback til vores egen kamp mod Bayern,« siger Thomas Delaney med et lille smil med henvisning til, at hans eget mandskab, Dortmund, lørdag tabte 0-4 til Bayern München.

FC Midtjylland styrede slagets gang søndag aften på Heden, hvor FCK blev sendt hjem med et nederlag på 1-4. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det var en hård én. Det har jeg også prøvet. Jeg tror, der er blevet talt med store ord,« siger landsholdsspilleren.

Søndag måtte FCK rejse tilbage til København med et nederlag på 1-4, og særligt de forsvarende mestres indsats fik stor kritik.

Også af Ståle Solbakken. Nederlaget har sågar ført til en diskussion om, hvorvidt FCK allerede er ude af guldkampen.

»Jeg er også ret sikker på, det passer dem meget fint lige nu, at folk taler om, de er ude. Det er mange bolde at have i luften med både Superliga, Europa League og pokalen. Det er jo et mål for FCK hvert år, men det er ikke nemt, selvom mange af spillerne er trænet i det, og Ståle kender dem. Jeg er sikker på, de er utilfredse, men de holder fanen højt,« siger Thomas Delaney, der selv spillede i klubben i mange år, inden han i vinteren 2016 skiftede til Werder Bremen.

Ståle Solbakken fik noget at tænke over i Herning søndag aften. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den tidligere anfører i hovedstadsklubben kender alt til presset og forventningerne om, at FCK bliver mestre hvert år.

Han kender også Ståle Solbakken godt, og han er ikke i tvivl om, at det norske temperament er kommet frem efter nederlaget. Og en ting er at tabe, men måden og tidspunktet, det sker på, gør også, at det måske ikke er helt sjovt at gå på landsholdspause nu, fortæller Dortmund-spilleren.

»Ståle er ikke træneren, der fejer det ind under tæppet og negligerer det. Jeg er sikker på, det bliver gennemgået minutiøst, men at de også hurtigt er videre. Jeg har prøvet masser af lignende ting med Ståle, hvor der er blevet talt med store ord, og alligevel har man set frem. Jeg tror, han forventer en trodsreaktion. Det er ikke det sjoveste at gå på pause med sådan en i hånden. Især ikke for dem der bliver hjemme,« smiler Thomas Delaney, der er en af dem, der er i landsholdslejren lige nu.

Det samme er sidste sæsons superligatopscorer, Robert Skov, som i foråret vandt mesterskabet med netop FCK, inden han skiftede til Hoffenheim. Også han følger stadig med i, hvad der sker i den bedste danske række.

Robert Skov skiftede i sommer FCK ud med tyske Hoffenheim. Foto: Bo Amstrup

»Jeg synes til tider, at folk er lidt hårde ved FCK. Hvis man kigger på de resultater, der er blevet lavet både europæisk og nationalt, så har der været rigtig mange positive ting,« siger Robert Skov.

Han understreger desuden, at sæsonen jo langt fra er slut. Og selvom FCK lige nu er syv point efter FC Midtjylland, kan meget ske.

»Et nederlag til FC Midtjylland gør ondt, men et mesterskab bliver ikke vundet på dette tidspunkt af året,« siger Skov.

Efter landsholdspausen skal Ståle Solbakkens mandskab møde Hobro på hjemmebane, og i den efterfølgende runde gælder det rivalerne fra Brøndby.