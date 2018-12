Daniel Amartey er ankelskadet, men den tidligere FCK-spiller forlængede torsdag sin kontrakt med Leicester.

Daniel Amartey er i høj kurs i engelske Leicester, som han skiftede til i 2016 fra FC København.

Torsdag meddelte Kasper Schmeichels klub således, at klubben har forlænget kontrakten med den 23-årige ghaneser til 2022.

Dermed har parterne papir på hinanden i resten af denne sæson og i de kommende tre sæsoner.

Daniel Amartey har i denne sæson spillet sig til en fast plads som højreback hos Leicester under manager Claude Puel.

Han er i øjeblikket ude med en ankelskade, som han pådrog sig i oktober mod West Ham, men han er noteret for ti ligakampe i sæsonen, hvor Leicester i øjeblikket har spillet 17 kampe.

- Jeg er meget glad for at forlænge kontrakten med Leicester. Jeg er en nem fyr, som arbejder hårdt og fokuserer.

- Med Guds hjælp går det bedre med min genoptræning, og jeg må være stærk, når jeg bliver klar igen.

- Jeg er nødt til at være klar for klubben og for manageren, citeres Daniel Amartey for på Leicesters hjemmeside.

Daniel Amartey kom til FCK i 2014 fra svenske Djurgårdens IF.

Han skiftede til Leicester i januar i 2016 og fik debut for den engelske klub i februar.

Han er noteret for 63 kampe for Leicester og fik spilletid i fem kampe i 2016, da Leicester overraskende blev engelsk mester.

Amartey har spillet 22 landskampe for Ghana.

/ritzau/