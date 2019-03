Johan Wiland er skadet - og frygter for karrieren.

»Noget dør indeni, når man ikke kan være med til at spille,« siger den svenske målmand.

Han var i mange år FC Københavns bagerste mand, inden han i 2015 tog hjem til Allsvenskan, først i Malmö FF og nu i Hammarby.

Nu er han ikke sikker på, at han nogensinde kommer til at spille fodbold igen.

Johan Wiland med FCK-fans. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Johan Wiland med FCK-fans. Foto: Katrine Emilie Andersen

Mod slutningen af 2018 fik han sin anden operation i anklen inden for kort tid.

»Jeg har forsøgt at være stille omkring det. Vi har jo ikke rigtigt vidst, hvor jeg står. Målet er at komme tilbage - det vil jeg mest af alt - men nu må vi se, om det i virkeligheden kan lade sig gøre. Jeg ved det ikke. Men jeg skal gøre mit yderste for at give det en chance,« siger Johan Wiland i et interview med Aftonbladet.

Han er efterhånden blevet 38 år, men den rutinerede målmand er endnu ikke indstillet på at sige stop.

Og det var en af grundene til, at han valgte at få foretaget endnu en operation.

»Jeg havde kunnet spille videre med en ødelagt ankel, kæmpet og få operationen meget senere. Men det føltes rigtigt at blive opereret for at kunne spille et par år mere,« siger Johan Wiland.

Indil videre er målet, at han vil være tilbage efter sommerpausen.

Men i øjeblikket hersker uvisheden. Først i april skal en læge vurdere, om operationen er gået efter planen. Om alt er helet tilstrækkeligt til igen at kunne spille fodbold.

»Jeg har den sult, der skal til for at komme tilbage, træne hårdt og gå ud på banen igen. Jeg har ikke så mange år tilbage i karrieren. Jeg vil få så meget ud af det, som jeg kan,« siger Johan Wiland:

Med FCK vandt han fire danske mesterskaber.