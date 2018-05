For 17 år siden rykkede fodboldklubben Coventry City ud af Premier League.

Mandag rykkede traditionsklubben op igen, denne gang dog kun til den tredjebedste række.

På Wembley Stadium i London vandt Coventry 3-1 over Exeter City i oprykningsfinalen.

Det er første gang i 51 år, at "The Sky Blues" - de himmelblå - rykker op.

Klubben rykkede i 1967 op i den daværende 1. division i England, og dér blev Coventry i 34 år, selv om klubben ofte endte i faretruende nærhed af nedrykningsstregen.

I 2001 gik den ikke længere, og efter nedrykningen fortsatte nedturen stille og roligt for klubben, der i 1987 vandt FA Cuppen.

Det skete med en 3-2-sejr over Tottenham efter en finale, der endte i forlænget spilletid.

I 2012 rykkede Coventry ned i den tredjebedste række, og sidste år fulgte endnu en nedrykning.

Coventry har Mark Robins som manager.

Den 48-årige tidligere angriber huskes i Danmark for et meget kort ophold hos FC København i 1996.

FCK lejede ham i oktober 1996 i cirka halvanden måned hos engelske Leicester, da den danske klub var i stor krise i Superligaen.

Mark Robins nåede på få kampe at score fire ligamål for FCK, som dog måtte overvintre under nedrykningsstregen i den sæson.

Englænderen, der også huskes for ophold hos Manchester United og Norwich, er i gang med sin anden periode som manager for Coventry.

Fra september 2012 til februar 2013 var han også klubbens manager, hvorefter han skiftede til Huddersfield.

I marts sidste år tiltrådte han igen i Coventry og var samme år med til at rykke ud af den tredjebedste række.

