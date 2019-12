Den tidligere fodboldspiller Trevor Sinclair er endt i noget af et stormvejr efter en nedsættende kommentar om Liverpool-fans på Twitter.

Fodbold fylder rigtig meget i England, og derfor skal engelske fodboldeksperter da også træde varsomt på de sociale medier, hvis de ikke ønsker at komme i fokus.

'Bin dippers, vi kommer efter jer,' skrev den tidligere Manchester City-spiller i et opslag på Twitter, der var ment som en stikpille til tilhængerne af Premier Leagues førerhold.

Det skriver det engelske medie Dailymail.

Trevor Sinclair spillede i Manchester City fra 2003 til 2007. Foto: ANDREW YATES Vis mere Trevor Sinclair spillede i Manchester City fra 2003 til 2007. Foto: ANDREW YATES

Ordene 'bin dippers' betegnes i det engelske fanmiljø som et nedsættende slangudtryk for lavtstillede indbyggere i Liverpool.

Tweetet kom på bagkant af Manchester Citys 4-1 sejr over Burnley, som betød, at Liverpools forspring blev reduceret til otte point.

Sinclairs ordvalgt satte efterfølgende gang i debatten på de sociale medier, hvor flere LIverpool-fans røg til tasterne med deres frustrationer.

Flere fans kræver nemlig den tidligere engelske landsholdsspiller fyret fra sit job som fodboldekspert på radiostationen talkSPORT:

'Har I ikke fyret Trevor Sinclair endnu?'

'Jeg vidste ikke, hvorfor talkSPORT blev ved med at bruge Trevor Sinclair, og nu ved jeg det slet ikke.'

'Fuldstændig urimelig kommentar. Hvornår gør FA (det engelske fodboldforbund, red.) noget for at stoppe de her hadefulde navne?'

'Jeg troede, Trevor Sinclair skulle forestille at være et fodboldorakel, og ikke en person, der gør grin med fattigdom.'

'Jeres (talkSPORT, red.) ven twetter en syg kommentar om folk, der sulter.'

Trevor Sinclair har spillet tolv landskampe for England. Blandet andet 3-0 sejren over Danmark ved VM i 2002. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA Vis mere Trevor Sinclair har spillet tolv landskampe for England. Blandet andet 3-0 sejren over Danmark ved VM i 2002. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

Hovedpersonen forsøgte bagefter at lægge en dæmper på begivenhederne med endnu et tweet.

'Så følsomme. Slap af, I er stadig otte point foran,' stod der i opslaget fra 46-årige Trevor Sinclair, der dog alligevel har været nødt til at lægge sig fladt ned og undskylde for den nedsættende kommentar.

'Til alle fans, jeg stødte på grund af min kommentar i går. Undskyld. Det handlede blot om at indhente forspringet. Det var ikke min mening at støde nogen, og især ikke nogen fra et lavere socialt lag. Jeg er selv fra arbejderklassen, så jeg forstår godt, hvordan det er blevet taget i mod. Undskyld,' skriver han.

Efterfølgende har han og talkSPORT besluttet, at Sinclairs honorar for onsdagens værtsjob skal doneres til hjemløse og anden velgørenhed i Liverpool.