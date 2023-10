Rebecca Loos blev verdensberømt for små 20 år siden, da hun stod frem og fortalte om sin affære med fodboldspilleren David Beckham – få år inde i hans ægteskab med Victoria Beckham.

Siden er det ikke meget, omverdenen har hørt fra Rebecca Loos, der i dag lever et ganske almindeligt liv i Norge.

Men efter Netflix udkom med dokumentaren 'Beckham', er der nu igen blusset liv i historien.

Både David og Victoria Beckham har i dokumentaren sat ord på, hvordan utroskabsrygterne påvirkede parret. Blandt andet har fru Beckham kaldt det for et 'mareridt' og et 'kæmpe cirkus'.

Rebecca Loos tilbage i 2004. Foto: Michael Kooren/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rebecca Loos tilbage i 2004. Foto: Michael Kooren/Reuters/Ritzau Scanpix

Men familien Beckham er ikke de eneste, der har fået taletid.

I et stort interview med Daily Mail, raser Rebecca Loos nemlig over, hvordan hun bliver portrætteret i 'Beckham'.

»Det er bare 'stakkels, stakkels mig'. Han skal tage mere ansvar. Selvfølgelig kan han sige, hvad han vil, og jeg forstår, at han har et image, han skal bevare,« siger hun og fortsætter:

»Men han fremstiller sig selv som offeret, og han får mig til at ligne en løgner, som om jeg har fundet på de her historier. Han antyder indirekte, at det er mig, der gjorde, at Victoria blev såret.«

David og Victoria Beckham til premieren på Netflix-dokumentaren. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere David og Victoria Beckham til premieren på Netflix-dokumentaren. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters/Ritzau Scanpix

»Ja, historierne var grufulde, men de er sande. Det, jeg synes, er det værste, er, at han siger, han ikke kunne lide at se hende såret, men det var ham, der forårsagede det.«

Rebecca Loos mener, at Beckham i stedet for at kalde perioden for 'en hård tid' burde sige, at han ikke gider tale om det.

»Én ting er at holde sit privatliv for sig selv. En anden ting er at vildlede offentligheden. Mange mennesker havde glemt alt dette og lagt skandalen og affæren bag sig, men han har bragt det op igen på en måde, der påvirker mit omdømme,« siger hun.

Loos og Beckham lærte hinanden at kende i 2003, da hun blev ansat som David Beckhams personlige assistent i Madrid, hvor den engelske fodboldspiller netop havde skrevet kontrakt med Real Madrid.

Trods utroskabsskandalen er Victoria og Beckham stadig gift, og har været det siden 1999. Sammen har de fire børn, Brooklyn, Romeo, Cruz og Harper.