For andet år i træk rykker Bolton ned. Den tidligere danskerglade klub skal i næste sæson spille i League Two.

I slutningen af 1990'erne og frem til 2003 var syv danske fodboldspillere forbi den engelske klub Bolton, men den tidligere danskermagnet er ikke, hvad den har været.

Tirsdag har English Football Leagues (EFL) besluttet at afblæse sæsonen i Englands tredje- og fjerdebedste række, og det betyder, at Bolton atter rykker ned.

Efter at være rykket ned i Englands tredjebedste række, League One, sidste år, degraderes Bolton atter, så klubben i næste sæson vil være at finde i den fjerdebedste række, League Two.

Efter 11 sæsoner i Premier League rykkede Bolton ud af den bedste række i 2012. Siden er det blevet til yderligere tre nedrykninger og en enkelt oprykning.

I den nu afsluttede sæson var Bolton bagud fra start, da klubben på grund af finansielle problemer indledte sæsonen med minus 12 point.

I sommeren 1996 skiftede Per Frandsen og Michael Johansen til Bolton, og i årene efter var også Claus Jensen, Bo Hansen, Carsten Fredgaard, Stig Tøfting og Henrik "Tømrer" Pedersen forbi klubben.

Tirsdagens afblæsning af League One og League Two betyder også, at Bolton tager Tranmere og Southend med ned i League Two, mens Swindon, Crewe og Plymouth rykker den anden vej.

Rotherham, der i denne sæson har haft danske Daniel Iversen på mål, rykker op i den næstbedste engelske række sammen med Coventry.

I både League One og League Two skal der findes yderligere en oprykker. I hver række skal fire holde dyste om oprykningsbilletten i playoffopgør.

/ritzau/