Lørdag kom det frem, at den tidligere hollandske VM-legende Rob Rensenbrink døde som følge af en muskelsygdom.

Den driblestærke venstrekant døde i sit hjem i den hollandske by Oostzaan, og han blev 72 år gammel.

Nyheden gik sin gang på diverse medier heriblandt De Telegraaf, og via nyhedsstrømmen fandt det vej til den tidligere danske landsholdsspiller Torsten Andersen, der spillede sammen med Rob Rensenbrink i Anderlecht.

Torsten Andersen, der har spillet seks kampe for det danske A-landshold og scoret et enkelt mål, skrev på Facebook om, hvordan nyheden om Rob Rensenbrink ramte ham.

‘I dag gør det ondt. For at sige det mildt, så gør det aller helvedes ondt. Og selv om jeg prøvede at spille stærk, så kunne jeg ikke forhindre det. Først blev der lidt fugtigt i øjenkrogene - og selv om jeg forsøgte at gøre mig stærk, så trillede tårerne kort efter ned af mine kinder - og jeg sad bare med en utrolig tom følelse indvendig og stirrede tomt ud i luften. Nyheden om at Robbie Rensenbrink fredag aften var afgået ved døden slog benene helt væk under mig,’ lyder det i opslaget.

Torsten Andersen gjorde den som angriber og skiftede i 1973 AB ud med Anderlecht. Skiftet betød, at han kom til at spille sammen med Rob Rensenbrink, som han fik et særdeles tæt forhold til.

‘Robbie var bare fantastisk - og jeg var så heldig at vi også udenfor banen havde et fantastisk forhold, hvor han mange gange kom hjem til mig i min lejlighed i udkanten af Bruxelles. Vi kunne grine og hygge os sammen - og der var altid fest og farver, når vi var sammen. Nogle gange lidt for meget, på et tidspunkt forbød klubben at han og jeg delte værelse op til store kampe, idet Robbie ofte kom ned om morgenen og fortalte, at vi havde grinet og hygget sammen til langt ud på natten,’ lyder det videre i opslaget, der slutter:

‘TAK FOR ALT - ROB - og hvil i fred’.

RIP Rob Rensenbrink.pic.twitter.com/jqQv1OJCnf — A Football Archive* (@FootballArchive) January 25, 2020

Rob Rensenbrink vandt sølv for Holland ved VM i både 1974 og 1978, og i sidstnævnte fik han en rolle, der siden har været meget omtalt, da han sparkede bolden på stolpen kort før tid i finalen, der blev spillet mod mægtige Argentina. Holland gik senere hen og tabte opgøret 3-1 efter forlænget spilletid.

Rob Rensenbrink er af sin tidligere holdkammerat Jan Mulder, der offentliggjorde nyheden om hans bortgang for familien, blevet kaldt for en spiller på niveau med Johan Cruyff.

»Robbie Rensenbrink var lige så god som Cruyff. Det var kun i hans hoved, at han ikke var det,« har Jan Mulder udtalt.

Rob Rensenbrink nåede 46 kampe og 14 mål for Holland.