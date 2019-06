Den tidligere danske landsholdsspiller Carl Bertelsen er død.

Det skriver Fyens.dk.

Carl 'Calle' Bertelsen blev 81 år - og han var i den sidste del af sit liv plaget af sygdommen alzheimer.

Som aktiv var Carl Bertelsen, der er født i Haderslev, en giftig angriber, der opnåede 21 kampe for det danske landshold.

Han var med på Esbjergs suveræne hold i starten af 60'erne, og derudover nåede han at skabe sig et stort navn i skotsk fodbold, hvor han spillede for Greenock Morton FC, Dundee FC og Kilmarnock.

I Skotland gik han under kælenavnet 'Tornadoen'.

Efter karrieren flyttede han til Odense, hvor han i flere år arbejdede som folkeskolelærer - og her nåede han også et par sæsoner i OB.

Carl Bertelsen bisættes i Fredens Kirke i Odense på onsdag.