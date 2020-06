Den tidligere Brøndby-spiller Allan Ravn bliver ny direktør i fodboldklubben Fremad Amager.

»Det er en utroligt spændende udfordring for mig, og jeg føler, at jeg har en baggrund og en erfaring som gør, at jeg er klar til at give mig i kast med det,« siger han.

Den danske 1. divisionsklub oplyser tirsdag, at Allan Ravn tiltræder 1. juli, men allerede i juni vil han supplere afgående Michael Jahn i en glidende overgang. ,

»Selv om der er meget store ambitioner i Fremad Amager, går jeg ydmygt til opgaven,« siger Allan Ravn:

»Fremad Amager er en klub med et meget stærkt fundament og en vigtig historie. Klubben har de seneste år rykket sig meget på kort tid, og der er ingen tvivl om, vi skal fortsætte den rejse. Men vi skal gøre det med respekt for det fundament, som Fremad Amager hviler på.«

Ifølge pressemeddelelsen har den tidligere fodboldspiller i 'de seneste år arbejdet som konsulent, med rådgivning af virksomheder i procesoptimering, ledelse og vækst'. Han har desuden været med 'i flere turn-arounds'.

Allan Ravn valgte at stoppe karrieren allerede som 29-årige i januar 2004, da han hellere ville koncentrere sig om sin egen virksomhed. Og det er den vej, der nu har bragt ham tilbage i dansk fodbold.

Han spillede næsten hele sin seniorkarriere i Brøndby, men sluttede af med et kortere ophold i svenske Landskrona.