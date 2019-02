Ingen kendte til Pernille Blumes hjertefejl, fordi hun ikke var blevet undersøgt for den, før hun fik 'nerveforstyrrelser i armen'. Nu fortæller den professionelle fodboldspiller Daniel Stenderup om sine oplevelser med hul i hjertet, og han mener, at alle atleter bør undersøges.

Fodboldspilleren Daniel Stenderup har oplevet, at et hul i hjertet kan være farligt. Da han spillede i Brøndby i 2008, kollapsede han under en træning. Årsagen var en blodprop i hjernen direkte foranlediget af et hul i hjertet. Dengang fortalte han blandt andet følgende til Tipsbladet:

»Jeg kunne mærke, at min venstre arm og venstre ben nærmest var lammet. Jeg kunne stadig bevæge dem, men ikke tage fat ordentligt. Jeg kunne slet ikke tage fat ordentligt, og min fod slæbte hen ad jorden, da jeg blev hjulpet ind. Jeg blev båret ind, og der kom ambulance og alt det ...«

I dag fortæller han til B.T., at han går ind for, at forbund tjekker spillerne, før en ulykke sker.

Hvad betyder det at have hul i hjertet? At have hul i hjertet er den mest almindelige medfødte hjertemisdannelse, ifølge Rigshospitalet. Alle har hul i hjertet i forsterstadiet, mens det som regel lukker sig efter fødslen. Hvert år bliver omkring 200 børn født med forblivende hul i hjertet. Man kan sagtens leve hele sit liv med hul i hjertet uden problemer af nogen art. Små huller giver ingen problemer, men der høres en mislyd ved hjertet. Hullerne kan medføre blodpropper. Omkring en fjerdedel af Danmarks befolkning lever med hul i hjertet. Kilder: Rigshospitalet og professor og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason

For selvom Stenderup i dag er rask og uden mén, ønsker han ikke, at andre skal have samme oplevelse som ham selv. Som B.T. har fortalt, ultralydsscanner man i Team Danmark og Dansk Svømmeunion ikke atleter, før der er mistanke om eventuelle problemer.

Det gælder blandt andet for Pernille Blume, som netop er blevet opereret for et hul i hjertet. En hjertefejl, der har kostet hende en mindre blodprop.

»Hvis man havde tjekket og havde fundet min fejl, og jeg kunne have været den oplevelse foruden, så havde det været rart. Det er klart, at jeg vil gå ind for, at man tjekker og især med unge sportsfolk, som træner hårdt,« siger Stenderup.

I fodboldverdenen er sagen en anden. Her skal man jævnligt tjekke spillerne for hjertefejl for at opnå licens til at spille i Superligaen, som B.T. fortalte fredag.

Synes du, at de screeninger, som superligaklubberne laver, skal ind under andre forbund?

»Ja, det synes jeg da helt sikkert. At tjekke vil kun gavne alle. Igen: Hvis folk kunne være den oplevelse foruden, som jeg oplevede, så er det klart, at det er noget, jeg vil gå ind for.«

Stenderup var i 2008 i U19-truppen i Brøndby, men var kaldt op til førsteholdet til træning. Grunden til, at man intet vidste om Stenderups hjertefejl, var, at det kun var og er de professionelle seniortrupper, der er underlagt de årlige screeninger. Han blev opereret kort efter og har siden spillet professionel fodbold. I dag spiller han i 1. division for FC Roskilde.

»Jeg var heldig, fordi jeg var til træning. Der var folk i Brøndby, som hjalp mig. Men jeg kunne lige så godt have siddet alene i en bil, mens det skete,« siger Daniel Stenderup. Daniel Stenderup spillede i Brøndby frem til 2014. Siden skiftede han til Esbjerg, og i dag tørner han altså ud for FC Roskilde.