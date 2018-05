Onsdag blev det en realitet, at den finske fodboldmålmand Lukas Hradecky skifter fra Eintracht Frankfurt til Bayer Leverkusen i Bundesligaen.

Den tidligere Esbjerg- og Brøndby-målmand, der havde kontraktudløb i Frankfurt efter sæsonen, har fået en femårig kontrakt med Leverkusen, meddeler klubben på sin hjemmeside.

» Lukas Hradecky er en fremragende målmand i Bundesligaen, der som landsholdsmålmand også råder over stor international erfaring. Hos Frankfurt var han blandt de absolut toneangivende spillere,« siger Leverkusens sportsdirektør, Rudi Völler.

Leverkusen råder i forvejen over Bernd Leno, den tyske landsholdsreserve på målmandsposten, men han er ombejlet af andre klubber.

28-årige Lukas Hradecky var i lørdags med til at levere en overraskelse i den tyske pokalfinale, hvor Frankfurt slog Bayern Münchens tyske mestre 3-1.

Frankfurt sluttede på ottendepladsen i Bundesligaen, mens Leverkusen endte som nummer fem.

Det har i et stykke tid været kendt, at Lukas Hradecky ikke ville forlænge sin kontrakt med Frankfurt, hvor han har været i tre år.

Forinden spillede han to år i Brøndby, og inden da havde han tilbragt fire et halvt år hos Esbjerg, hvor han blandt andet var med til at vinde den danske pokalfinale i 2013.

Lukas Hradecky bliver i Frankfurt afløst af Brøndbys Frederik Rønnow, og det er faktisk tredje gang, at det sker.

Frederik Rønnow blev i 2013 lejet ud fra AC Horsens til Esbjerg, da Lukas Hradecky skiftede til Brøndby.

Og da den finske landsholdsmålmand to år senere tog til Frankfurt, skiftede Frederik Rønnow til Brøndby.

/ritzau/