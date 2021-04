FC Københavns polske angriber Kamil Wilczek langer nu ud efter sin tidligere Brøndby-holdkammerat Kasper Fisker, der har udtalt sig kritisk om polakkens sommerskifte til ærkerivalerne.

I et længere interview med det polske medie Sportowe Fakty fortæller Wilczek, at Fisker udnytter enhver mulighed til at lange ud efter ham – eksempelvis i podcasts og på sociale medier.

»Han pointerer, at jeg kun gjorde det for pengene – og han tilføjer, at han aldrig ville have gjort det. Og ikke kun det - han kalder mig også kun for 'polakken'.«

Og Wilczek fortæller, at da han forleden tilfældigt mødte sin kritiker på gaden, tog Kasper Fisker benene på nakken.

»Vi løb ind i hinanden på en gåtur. Men da Kasper så mig komme gående med mine sønner, forlod han sin kone og sit barn og løb med barnevognen i den modsatte retning,« griner Wilczek.

»Jeg hilste på hans kone, mens han løb væk. Det er en skam, for så kunne han ansigt til ansigt med mig have sagt, hvad han mener.«

Kasper Fisker indstillede forleden sin karriere efter at have kæmpet med en korsbåndsskade. I dag har han en podcast med sin kone, som er influencer på de sociale medier.

Og han og familien har også været hovedpersoner i deres egen realityserie på Viaplay, 'Familien Fisker', hvor man følger ægteparret og deres børn helt tæt på.

FCK's Kamil Wilczek i kamp med FC Midtjyllands Alexander Scholz i superligakampen mellem FC Midtjylland og FC København på MCH Arena i Herning, torsdag den 22. april 2021.

Og Kamil Wilczek underlader ikke at kommentere på eksholdkammeratens realitykarriere.

»Jeg husker ham igennem dampene i Brøndbys omklædningsrum. Han var der. Vi havde ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Han talte sjældent og var stille. Nu spiller han ikke fodbold mere. Han har solgt sit privatliv, hvilket han fortæller om på Instagram og tager nogle få kroner for det. Samtidig kritiserer han mig for at tage imod det bedste tilbud, jeg modtog efter mit ikke så succesfulde eventyr i Tyrkiet.«

B.T. har konfronteret Kasper Fisker med Wilzceks harske udtalelser:

»Jeg synes nærmest, at det bliver lidt sæbeopera-agtigt. Det er nærmest Horton-sagaen. Det er lidt komisk,« siger Kasper Fisker.

»Jeg har bare sagt, hvad jeg synes. Og i starten var det meget følsom for mig at tale om, fordi det bunder i min respekt for Kamil - og i hvor meget jeg holdt af ham i Brøndbytrøjen. Så det gjorde superondt at se ham træffe de valg, som han gjorde. Og det har jeg haft en holdning til, som jeg har ytret.«

Han henviser til en situation, hvor du nærmest skulle have flygtet fra ham...

»Det er også lidt komisk. Jeg tror ikke, at der er ret mange, der kan forestille sig, at jeg ville løbe væk med en barnevogn i hånden, fordi jeg så Kamil. Hvis han havde truet mig med, at skulle slås, så var jeg løbet - det kan jeg love dig for. For ham tør jeg ikke slås med!«

»Men jeg tror bare, jeg ville nikke og sige 'hej', hvis jeg havde set ham.«

Hvad tænker du om, at han udtaler, at du 'har solgt dit privatliv'?

»Jeg ved, at der er folk, der har den holdning om mig og den måde, jeg har valgt at leve mit liv på. Jeg havde en holdning til det, han gjorde, fordi det påvirkede mig og gjorde mig ked af det. Man kan bestemt også have en holdning til mig og de ting, jeg gør - men jeg tvivler på, at der er nogen, der bliver kede af de valg, jeg har truffet.«

»Det tager jeg ikke så tungt. JEg lever et lidt anderledes liv end så mange andre - i form af hvad jeg vælger at dele. Men det er et valg, vi har truffet. Ja, han bliver måske lidt personlig der. Men jeg er også en offentlig person, så det må han godt kommentere på. Det tager jeg meget stille og roligt,« lyder det fra Kasper Fisker.