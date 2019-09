Premier League har udnævnt Teemu Pukki til månedens spiller i august. Finnen scorede fem mål i fire kampe.

Den tidligere Brøndby-spiller Teemu Pukki har fået en drømmestart i den engelske Premier League, og nu har den finske bomber fået endnu en fjer i hatten.

Pukki er fredag blevet udnævnt til månedens spiller i den bedste engelske fodboldrække. Det skriver Premier League på sin hjemmeside.

»Jeg er virkelig beæret,« siger den 29-årige forward.

Efter at have lavet 29 mål for Norwich i den næstbedste række i sidste sæson har Pukki fortsat målstimen efter oprykningen.

Fem scoringer er det blevet til i sæsonens første fire kampe, hvilket kun er overgået af Manchester Citys Sergio Agüero. Netop Agüero var en af de spillere, som Pukki slog i kampen om hæderen.

Den argentinske forward var nomineret sammen med klubkammeraterne Kevin De Bruyne og Raheem Sterling, Liverpools Roberto Firmino og Burnleys Ashley Barnes.

Teemu Pukki er den tredje finne, der oplever at blive månedens Premier League-spiller. Hæderen er tidligere tilfaldet Birminghams Mikael Forssell (2004) og Liverpool-stopperen Sami Hyypiä (1999).

/ritzau/