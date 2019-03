Svenske Johan Larsson forlod i sommer Brøndby, hvor han nød stor popularitet og bar anførerbindet, til fordel for den franske Ligue 1-klub Guingamp.

Det skifte har indtil videre ikke været særligt frugtbart for den blonde svensker, der har tilbragt en masse tid på bænken og endnu på tribunen i den franske klub. Samme skæbne er overgået den tidligere Randers-målmand Karl-Johan Johnsson, der nu også er ude i kulden i Guingamp under klubbens nye cheftræner, Jocelyn Gourvennec.

»Da vi var med landsholdet i november, ringede han til mig og sagde, at han virkelig godt kunne lide mig som målmand, og at han troede rigtig meget på mig. Så det lød i første omgang meget positivt. Siden lavede jeg én fejl og blev sendt på bænken, så det er lidt mærkeligt,« fortæller Karl-Johan Johnsson til svenske Expressen.

Målmanden mener dog, at skæbnen har været endnu hårdere ved Johan Larsson.

»Han har endda været helt uden for truppen. Det er heller ikke en optimal situation for ham - så han er ikke vildt tilfreds. Men han kriger videre, og vi forsøger at opmuntre hinanden,« lyder det fra Karl-Johan Johnsson, som ikke helt forstår, hvorfor Guingamp i sommer var så opsatte på at hente Johan Larsson.

»Ja, især når vi i forvejen havde to højrebacker og i virkeligheden måske havde mere brug for lidt flere offensive kræfter. Vi har haft et problem med at lave mål, men de ville vel have ham. Han var jo gratis i Brøndby, og han sidder nok på en ganske okay løn hos os.«

28-årige Johan Larsson spillede i Brøndby fra 2014 til 2018.

Guingamp ligger på 18.-pladsen i Ligue 1 - nummer 19 og 20 rykker direkte ned, mens nummer 18 skal ud i playoff-kampe.