»De truede mig mange gange.«

Den tidligere Barcelona-præsident Sandro Rosell sætter nu ord på det fængselsmareridt, han gennemlevede i knap to år.

Rosell blev smidt i fængsel i 2017, og her blev han flere gange truet med tæsk, inden han blev frifundet i den sag om hvidvaskning for 150 millioner kroner, der havde sendt ham bag tremmer.

Men de 645 dage i fængsel har sat dybe spor, fortæller han i tv-programmet 'Viajando con Chester' ifølge den spanske avis Marca.

»De havde tænkt sig at gennemtæske mig. Dels for at have været Barcelona-præsident. Dels for at være fra Catalonien.«

»Jeg har altid forsøgt at være meget i kontrol. Jeg kan ikke huske, at jeg har grædt i hele mit liv, men jeg græd rigtig meget der. Det fik mig til at have det bedre,« fortsætter Sandro Rosell.

Han fortæller, hvordan han fik udleveret kondomer og vaseline af andre indsatte.

»Jeg spurgte mig selv, hvorfor. Det fandt jeg ud af,« fortæller han.

Nu 58-årige Sandro Rosell var præsident i Barcelona fra 2010 til 2014.