Et kinesisk eventyr venter for 44-årige Giovanni van Bronckhorst, der senest stod i spidsen for Feyenoord.

Den tidligere Arsenal- og Barcelona-stjerne Giovanni van Bronckhorst er ny cheftræner for kinesiske Guangzhou R & F.

Det meddeler klubben, som blev nummer 12 af 16 i den forgangne sæson i den kinesiske liga.

Den 44-årige hollænder afløser Dragan Stojkovic, som klubben 24 timer forinden stoppede samarbejdet med.

- Under (van Bronckhorsts, red.) ledelse forventer vi, at klubben kan etablere sig i 2020-sæsonen, bevæge sig fremad og tilbyde en helt ny tilgang til at møde nye udfordringer, lyder det i en meddelelse fra klubben.

Efter en succesfuld karriere som spiller stod van Bronckhorst i spidsen for hollandske Feyenoord fra maj 2015 til juni 2019.

I perioden lykkedes det at vinde Æresdivisionen en enkelt gang og pokaltitlen to gange.

Den tidligere midtbanemand og forsvarer vil få brug for sin defensive forståelse til at få styr på Guangzhous forsvar, som lukkede 72 mål ind i 30 kampe sidste sæson.

Han kommer blandt andet til at stå i spidsen for den tidligere Tottenham-spiller Moussa Dembélé, som har en lang række af kampe på det belgiske landshold bag sig.

Van Bronckhorst, der stoppede som spiller i juli 2010, øger dermed den hollandske indflydelse på Guangzhou R & F, som har et ungdomsakademi, der ledes af Ajax Amsterdam.

En af Guangzhous rivaler er byens andet storhold, Guangzhou Evergrande.

/ritzau/AFP