Mandag morgen fik den tidligere Arsenal-spiller Shkodran Mustafi sig noget af et chok, da han opdagede et indbrud i sit hjem, mens han var hjemme.

Den nuværende Levante-spiller var hjemme i sin villa i den spanske by Betera nær Valencia, da han pludselig opdagede gerningsmændene løbe væk med nogle tasker.

Det skriver Daily Mail.

Mustafi var selv på villaens øverste etage, da han så gerningsmændene løbe væk med tasker, der indeholdt kontanter, smykker og tøj til en værdi af knap 7,5 millioner kroner.

Ifølge mediet melder spansk politi, at det har været den 30-årige tyskers Instagram-konto, som har tiltrukket tyvene til den luksuriøse villa.

Her har han lagt billeder op med dyre biler og en motorcykel.

Mustafi er den seneste i rækken af fodboldspillere, der har oplevet indbrud de seneste måneder.

Især spillere fra de to Manchester-klubber har været hårdt ramt, heriblandt Paul Pogba, Victor Lindelöf, João Cancelo og Tahith Chong.

Tyske Mustafi startede karrieren i Sampdoria, hvorefter han røg til Valencia, hvor han i dag bor.

I 2016 hentede den engelske storklub Arsenal ham, hvor han nåede at spille fem sæsoner for 'The Gunners'.

Siden fik han en enkelt sæson i Schalke og er nu at finde i spanske Levante.

Her har han været hårdt plaget af skader og har ikke spillet regelmæssigt i hele 2022.

Levante ligger næstsidst i den bedste spanske række, og dermed ser det ud til, at Mustafi skal en tur ned i rækkerne fra næste sæson.

Hans kontrakt udløber i sommeren 2023.