Fredag aften skulle blive en fatal aften for den tidligere argentinske landsholdsmålmand Pablo Cavallero og en 57-årig mand.

Cavallero, der nu er sportsdirektør i den argentinske fodboldklub Velez Sarsfield, var på vej hjem, efter hans hold havde spillet en udekamp mod Argentinos Juniors, da det gik helt galt.

Han førte sin egen Volkswagen Tiguan, da han pludselig kørte ind i 57-årige Juan Rivero, som døde på stedet.

Politiet har ifølge TyC Sports nu sigtet Pablo Cavallero for manddrab, men det er endnu uvist, hvad der var årsagen til den frygtelige ulykke.

#LaPlata Según declaró Pablo Cavallero el accidente que terminó con la vida de Juan Rivero (57) ocurrió cuando el ex arquero circulaba en su camioneta Tiguan por Ruta 2 km 60 y “la víctima se cruzó caminando por una zona oscura”. Interviene la fiscalía 14 de delitos culposos. pic.twitter.com/R6m0ACuIGL — Fernando Tocho (@nandotocho) February 27, 2021

Det skal flere undersøgelser vise, og derfor er den tidligere målmand med de 26 landskampe og to VM-slutrunder hjemme og fri, men hans bil er konfiskeret for at finde hoved og hale i, hvad der reelt skete.

Ifølge Cavallero selv så 'krydsede offeret vejen gående fra et mørkt område', skriver journalisten Fernando Tocho, der også har lagt billeder op af den smadrede bil efter ulykken.

Og det var, som billedet viser, en voldsom ulykke. End ikke de hurtigt ankomne ambulancer fra det nærmeste hospital kunne ændre på, at det blev en ulykkelig aften på motorvejen et stykke uden for Buenos Aires.

Nu skal de kommende undersøgelser så vise, om Cavallero gjorde noget galt. Ifølge El Desmarque måtte den tidligere landsholdsmålmand puste i alkometeret, da politiet ankom til ulykkesstedet, så man kunne afgøre, om det skulle have haft indflydelse på, hvad der skete.

Svaret falder nok først om et stykke tid.