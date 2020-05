Den tidligere AaB-formand Per Søndergaard er død.

Det skriver AaB på sin hjemmeside.

»Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at vores tidligere formand i AaB A/S, Per Søndergaard, pludseligt og alt for tidligt er gået bort i en alder af 66 år.«

»Per Søndergaard var en del af AaB’s bestyrelse i otte år i perioden 2002-2010 – heraf de sidste fem år som formand.«

»Per Søndergaard stod således i spidsen for AaB, da klubben i 2008 sikrede sig det tredje danske mesterskab og nogle måneder senere kvalificerede sig til gruppespillet i UEFA Champions League og i foråret 2009 nåede ottendedelsfinalen i UEFA Europa League.«

»I denne svære stund sender vi vores dybeste kondolencer, tanker og medfølelse til Per Søndergaards efterladte. Æret være Per Søndergaards minde,« skriver AaB.

Superliga-klubben oplyser samtidig, at AaBs spillere vil bære sørgebind, når nordjyderne genoptager Superligaen d. 31. maj på udebane mod Esbjerg.

Derudover vil Per Søndergaard også blive mindet, når AaB ugen efter skal i kamp på hjemmebane mod AGF.