John Lammers mener, at marginalerne er gået imod Esbjerg. Han er sikker på, at han kunne vende resultaterne.

Det kom bag på fodboldtræneren John Lammers, at han mandag morgen mødte ind til en fyreseddel i superligaklubben Esbjerg fB med svigtende resultater som forklaringen.

Det siger hollænderen, der nåede at stå i spidsen for Esbjerg i lidt over to år.

- Jeg blev ringet op omkring klokken syv i morges og bedt om at komme ind til et møde i klubben med vores direktør (Brian Knudsen, red.) og Jimmi (Nagel, der er sportschef, red.).

- På mødet sagde de, at de ville foretage nogle ændringer for at få bedre resultater, og det var jeg sådan set enig i. Derefter sagde de, at de ville fritstille mig fra min kontrakt, og det kom som et chok fra mig.

- Jeg er skuffet, meget skuffet. Man skal se på, hvad jeg har udført for klubben i de seneste to sæsoner, siger John Lammers.

I sin første sæson formåede han at få Esbjerg rykket op i Superligaen, og i sidste sæson hentede han klubbens første superligamedaljer i 15 år.

I denne sæson er opturen for alvor stoppet for Esbjerg. Vestjyderne blev slået ud af Europa League-kvalifikationen uden at score i to kampe mod hviderussiske Shakhtyor Soligorsk, og i de første ni superligakampe har bronzevinderne kun hentet fem point.

Selv om sæsonstarten har været skuffende, er hollænderen ikke i tvivl om, at han igen kunne have sikret gode resultater for Esbjerg.

- Det er lidt unfair, at jeg bliver fyret så tidligt i den nye sæson. Jeg har haft en god tid og er meget taknemmelig for mit ophold i Esbjerg.

Ligesom spillerne er jeg blevet ved med at arbejde hårdt for klubben, og derfor er jeg skuffet over, at de har taget beslutningen om at fyre mig efter ni kampe. Det er for tidligt.

- Jeg ved, at jeg ville kunne vende den nuværende situation. Vi præsterede måske lidt for godt i sidste sæson, men vi har absolut stadig et hold, som vil kunne overleve i Superligaen, og det ville jeg have fået spillerne til, siger John Lammers.

Han erkender, at søndagens 0-3-nederlag til Randers var et spillemæssigt lavpunkt. Han havde derfor allerede planlagt træningsugen med taktiske justeringer som et middel til at få vendt de kedelige resultater.

Han påpeger, at Esbjerg i denne sæson - i modsætning til i forårets mesterskabsslutspil - har haft mange marginaler imod sig.

- Kampene mod FC Midtjylland, FC Nordsjælland, AGF og Hobro kunne vi have vundet. Vi spillede bedst og kom til chancer, men vandt ikke. Vi har spillet to dårlige kampe - mod AaB og i går mod Randers.

- Kampen mod AGF (0-1-nederlag 1. september, red.) er et godt eksempel på forskellen på denne sæson og sidste sæson. Vi skabte mange chancer, men scorede ikke, men det gjorde vi altid i sidste sæson. I stedet gav vi et nemt mål væk og tabte, siger Lammers.

Efter fyringen tager Lammers en uge fri for at få renset hovedet. Derefter vil han finde ud af, hvad fremtiden skal bringe, og han er ikke afvisende over for at blive i Danmark.

- Jeg har det godt i Danmark, og jeg kan godt lide den danske mentalitet og spillernes mentalitet. Hvis man gør det godt et sted, så vil andre døre åbne sig, og jeg må se, hvad der kommer på min vej i fremtiden, siger Lammers.

/ritzau/