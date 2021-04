Jens Jønsson og Cádiz kunne ikke stoppe Karim Benzema, som med to mål og et oplæg hjalp Real Madrid til sejr.

Real Madrids lægestab er på hårdt arbejde for tiden, hvor de forsvarende spanske mestre er hårdt plaget af skader til mange spillere. Derudover har coronavirusset også ramt holdet.

Det godt fyldte lazaret fik dog ikke negativ indflydelse på onsdagens udekamp mod Cádiz i La Liga. Uden større besvær vandt hovedstadsklubben med 3-0 - især takket være topscorer Karim Benzema.

I det omvendte opgør tidligere i sæsonen leverede Cádiz ellers en stor overraskelse med en 1-0-sejr i Madrid. Onsdag var Real Madrid dog klart stærkest.

Holdet topper nu ligaen med 70 point for 32 kampe, men kan blive overhalet af både Atlético Madrid og FC Barcelona, som har spillet henholdsvis én og to kampe mindre.

Den første halve time i Cádiz var forholdsvis lige, men på ti gyldne minutter derfra punkterede Real Madrid alt spænding i opgøret.

Med hjælp fra VAR fik gæsterne et straffespark, som Benzema omsatte, og fire minutter senere leverede han et flot oplæg til Álvaro Odriozolas hovedstødsmål.

Formstærke Benzema kunne dog også selv med hovedet. Efter 40 minutter snittede han et indlæg i nettet til 3-0. Og så var den kamp afgjort.

Cádiztræner Álvaro Cervera var ikke tilfreds med sit hold. Det lod han åbenbare fra anden halvlegs start. Han havde benyttet pausen til at skifte hele fire spillere.

Selv om der blev sat en stopper for blødningen, så gjorde de fire indskiftninger ikke noget for at ændre på kampbilledet.

En hurtig reducering kunne måske have givet det andalusiske hjemmehold lidt tiltrængt medvind. Men den kom ikke.

Real Madrid-skuden kom aldrig i uvejr i havnebyen. Zidanes tropper havde let ved at tage fat i bolden og holde hjemmeholdet på solid afstand af eget felt i det meste af halvlegen.

Den franske træner kunne endda spare nogle af de hårdest belastede spillere mod slutningen. På den måde kunne kampen ikke være gået bedre for gæsterne.

/ritzau/