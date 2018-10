Det koster ti fodboldspillere en tur i fængsel, at de har løjet sig yngre for at spille på ungdomslandsholdet.

Ti fodboldspillere fra det vestafrikanske land Benin må ruske tremmer i en måned, efter at de er blevet dømt for at have fusket med deres alder.

De ti spillere har alle løjet sig yngre for at spille for Benins U17-landshold og blev tirsdag idømt fængselsstraffe ved retten i hovedstaden Cotonou.

Benins U17-landshold blev i september smidt ud af kvalifikationsturneringen til næste års Africa Cup of Nations, fordi en MR-test afslørede, at de ti spillere var for gamle til at være med.

Fifa indførte i 2009 obligatorisk MR-skanning ved U17-turneringer som værn mod alderssnyd. Testen kan fastslå en persons alder med 99 procent nøjagtighed.

Benin har flere gange været i Fifas søgelys og har været suspenderet fra international fodbold ved flere lejligheder.

Den nye præsident for Benins Fodboldforbund, Mathurin de Chacus, har erklæret, at han vil gå til kamp mod "korruption, improvisation og amatørisme" i beninsk fodbold.

Han har af samme grund krævet hårde sanktioner mod de ti spillere.

/ritzau/AFP