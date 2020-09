Patrick Mortensen udlignede for AGF i overtiden, da aarhusianerne fik 1-1 i Randers trods en mand i undertal.

Superligaens forsvarende bronzevindere fra AGF fik søndag et enkelt point med fra lokalopgøret i Randers, da de to østjyske mandskaber spillede 1-1 efter to sene mål i en hektisk afslutning.

Holdet fra Fredensvang blev allerede efter et minut reduceret til ti mand, da unge Sebastian Hausner blev udvist for en klodset nødbremse på Randers-angriber Marvin Egho.

Det formåede Randers ikke at udnytte, da skarpheden udeblev for kronjyderne langt hen ad vejen.

Randers havde ellers overtaget kampen igennem, men selv om sierraleonske Al Hadji Kamara fik scoret kort før tid, formåede AGF at udligne stort set med det samme.

Begge hold har efter det uafgjorte resultat fire point for to kampe i Superligaen.

Den tidlige udvisning til Hausner betød, at Randers var det dominerende hold på bolden, mens AGF stod dybt og lurede på omstillinger.

Efter lidt over et kvarters spil var Randers tæt at omsætte det overtag til en føring, da kronjyderne fik første halvlegs største chance.

Det skete, da østrigske Marvin Egho kom højst på et hjørnespark og headede på overliggeren.

Herefter var halvlegen præget af intens fight frem for store målchancer.

Randers fik efter pausen lagt et tungt pres på AGF, og det gav pote med flere muligheder.

Skarpheden manglede dog hos de lyseblå, der havde problemer med at ramme målet.

Kort før tid fik indskiftede Al Hadji Kamera dog endelig headet hjemmeholdets føring i mål til stor jubel for de få fremmødte fans på Cepheus Park.

Glæden var dog kort for Randers, da Patrick Mortensen kort efter sendte udligningen i mål for AGF.

/ritzau/