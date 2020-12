Den tidligere FC Midtjylland-angriber Paul Onuachu scorede to gange, da Genk besejrede Royal Antwerp 4-2.

En måned efter at den nuværende FCK-træner Jess Thorup forlod Genk har den belgiske klub erobret førstepladsen i den nationale fodboldliga.

Genk vandt søndag 4-2 over Royal Antwerp, og da forrige spillerundes tophold, Beerschot fra Antwerpen, samtidig tabte til Eupen, så indtager Genk førstepladsen med 31 point for 15 kampe.

Genk har vundet alle kampe, siden Jess Thorup forlod klubben. Bortset fra søndagens modstander har det dog været modstandere fra den nedre del af tabellen.

Thorup, som startede denne sæson i Gent, stod kun i spidsen for Genk i fem kampe: Tre sejre og to uafgjorte. Thorup fik et tilbud fra FC København, og han forlod Genk i starten af november.

Alligevel får danskeren kredit for sin korte tid i den nordøstbelgiske klub.

Paul Onuachu, der tidligere var med til at vinde Superligaen med FC Midtjylland og Thorup, roser sin danske ekschef for at have givet spillerne troen tilbage.

- Han gav os en masse selvtillid med sin personlighed. Med den ro og venlighed, som han udstråler, fik han spillerne til at føle sig afslappede og frigjorte. Han valgte et system, som har virket for os, og som vi stadig spiller efter, siger Onuachu søndag til avisen De Zontag.

Onuachu fortæller også, at han var chokeret over, at Thorup forlod klubben så pludseligt.

Nigerianeren har været i målhumør de seneste kampe. Han har scoret fire mål, og han er aktuelt topscorer i den belgiske liga med 14 mål.

Genk er ubesejret siden 14. september. Klubben vandt senest mesterskabet i 2019.

