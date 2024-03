Efter en drømmestart vandt Augsburg 6-0 ude over Darmstadt i Bundesligaen. Yussuf Poulsen scorede for Leipzig.

Hvilken dansk fodboldtræner har ført sit hold frem til den største sejr i den tyske Bundesliga?

Svaret er Jess Thorup. Lørdag eftermiddag gik hans Augsburg nemlig målamok i udekampen mod bundproppen Darmstadt.

Augsburg vandt 6-0, og de første fem mål faldt i løbet af opgørets første 29 minutter.

Der var spillet 61 sekunder, da Augsburg fik den første gave. En Darmstadt-spiller viste svagt overblik og spillede Phillip Tietz fri til en af karrierens letteste scoringer.

Også Ermedin Demirovics 3-0-mål var en komisk foræring, mens målene til 2-0 og 4-0 kom efter unødvendige boldtab på Darmstadts halvdel.

Inden pausen havde Darmstadt foretaget tre udskiftninger, men det missede flere af hjemmeholdets tilskuere, som allerede var i færd med at forlade den synkende skude.

Størstedelen af tilskuerne var trods alt blevet på stadion, men anden halvleg må have føltes som en lang omgang selvpineri.

Augsburg styrede opgøret, og selv om Jess Thorups mandskab ikke ofrede sig mere end højst nødvendigt, rakte det til at udbygge føringen endnu engang i kampens slutfase.

Dommeren satte en stopper for ydmygelserne, for i det sekund uret rundede 90 minutter, fløjtede han af.

Efter storsejren ligger Augsburg nummer ti i Bundesligaen.

Der var også dansk succes andetsteds i Bundesligaen lørdag eftermiddag.

Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen scorede til 4-1, da RB Leipzig vandt med samme cifre ude over VfL Bochum.

Danskeren blev spillet fri inde i det lille målfelt, og en meter fra stregen kunne han ikke undgå at score i et tomt net. Poulsen var kommet på banen et kvarter inden, da stillingen bare var 1-1, før Leipzig skruede op for både tempo og målfrekvens.

Mainz-træner Bo Henriksen havde ikke helt så meget succes som flere af sine landsmænd. Hans mandskab måtte trods en føring nøjes med 1-1 hjemme mod Borussia Mönchengladbach, og Mainz ligger stadig til direkte nedrykning.

Landsholdsmålmand Frederik Rønnow måtte pille bolden ud af buret to gange, da Union Berlin tabte 0-2 hjemme til Borussia Dortmund, der ligger nummer fire i rækken.

/ritzau/