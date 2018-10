Jess Thorup ankom tirsdag aften til Belgien for at forhandle en kontrakt på plads med Gent.

Bruxelles. Fodboldtræneren Jess Thorup kan meget snart være fortid i mesterklubben FC Midtjylland.

Tirsdag aften rejste Thorup til Belgien for at forhandle en kontrakt på plads med storklubben Gent, og i lufthavnen udtalte han sig for første gang om det mulige skifte.

- Jeg er glad for at være i Belgien. Jeg håber at komme frem til en aftale med Gent snart, siger Thorup til avisen Het Nieuwsblad ifølge Voetbalnieuws.

Tidligere tirsdag bekræftede den belgiske klub over for TV2 Sport, at den er tæt på en aftale med Thorup.

- Der er interesse fra begge sider. Vi har allerede talt med klubben, og der er mere eller mindre en aftale med FC Midtjylland. Vi skal stadig forhandle med Jess Thorup, siger Ivan De Witte, der er formand i Gent, til TV2 Sport.

Gent har stået uden træner siden mandag, da Yves Vanderhaeghe blev fyret som cheftræner efter en dårlig start på sæsonen.

Søndag tabte holdet med 1-5 på hjemmebane til Genk, og det blev dråben, der kostede Vanderhaeghe jobbet.

Den 48-årige Thorup kom til FC Midtjylland i 205 og kulminerede med DM-titlen i maj. Tidligere har han stået i spidsen for Esbjerg og Danmarks U21-landshold.

/ritzau/