»Vi har tre finaler tilbage og den første er på mandag i Brøndby. Den glæder vi os til, og vi har også fortjent den, fordi vi har spillet en rigtig god sæson.«

Sådan lød det koldt og kontant fra FC Midtjyllands træner Jess Thorup efter 2-1 sejren over FC Nordsjælland Herning.

Efter de tre point var i hus så publikum et FCM-hold, der startede i vanlig stil på hjemmebane med stor dominans, og kunne allerede efter få minutter have bragt sig i front, men en flot redning af FCN-keeper Runar Alex Runarsson stoppede et hovedstødsforsøg fra Frank Onyeka.

Han kunne dog intet stille op, da Bubacarr Sanneh headede føringen ind, ligesom han også var chanceløs, da Paul Onuachu reelt lukkede kampen med sin scoring til 2-0 efter en time.

»Jeg så et FC Midtjylland-hold i god kontrol. FCN havde ikke så meget – vi holder dem fra store chancer. Man siger jo, at 2-0 ofte er den farligste føring, og det mærker vi også lige kort, da de pludselig kommer på 2-1. Så tænker man; uha nu har vi pludselig noget at miste,« sagde Thorup og fortsatte:



»Det er en farlig cocktail, men jeg synes nu, at vi håndterede det godt. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det gjorde vi i dag.«

På trods af de tre point, så ligger det hele dog stadig til Brøndby. For selvom FC Midtjylland vinder på Brøndby Stadion om en uge, så har de blå-gule stadig en væsentlig bedre målscorer end Midtjylland, og samtidig er de også bedst indbyrdes, da Brøndby har vundet de tre første opgør i sæsonen.

Men hvor ulvelejren efter sidste runde gav et indtryk af, at Brøndby var så godt som mestre, så lød det anderledes fra Thorup efter sejren over Nordsjælland.

»Det har jeg ikke været god nok til at kommunikere ud. Man må nogle gange anerkende, når nogen gør det godt, og det er det, jeg har sagt i forhold til Brøndby. Jeg har aldrig sagt tillykke med noget, for de har ikke vundet noget endnu, men de har gjort det godt. For hvis jeg kigger på mit eget hold, så var vi i otte ud af ti sæsoner blevet mestre med det pointsnit, vi har, men når Brøndby så alligevel har været foran os, så må vi anerkende, at de også har gjort det godt.«

»Det ændrer ikke ved, at så længe det overhovedet er matematisk muligt, så kommer til vi til at kæmpe for at nå guldet, og vi får den bedste mulighed for det på mandag i Brøndby.«

Den indstilling går FC Midtjyllands anfører Jakob Poulsen også ind til opgøret på Brøndby Stadion om en uge med.

»Nu er vi nede på tre point fra Brøndby, så det er dejligt. De står stadig som favoritter. Det kan der ikke argumenteres imod, men jeg synes, vi er godt kørende, og jeg glæder mig til kampen om en uge – det bliver spændende at se, om de kan få gummiben,« sagde han til BT’s udsendte reporter.

Det er der vel ikke meget der tyder på, de gør?

»Det ligner det godt nok ikke lige umiddelbart, men de har noget at miste nu, så vi skal bare gå ud og levere den samme kamp, som da vi mødtes dem sidst, og så tror jeg også på tre point,« lød det med et smil fra Jakob Poulsen.

FCM har 76 point med tre runder tilbage – tre point foran ligger Brøndby på førstepladsen med 79 point.