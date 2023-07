Ernest Nuamah var mandag uovertruffen, da han med et hattrick stjal alle overskrifter i FC Nordsjællands 4-1-sejr over Viborg.

Den 19-årige Superliga-stjerne er altså kommet ud af starthullerne i den nye sæson med fuld fart, og det kommer efter en kort sommerferie, hvor træner Johannes Hoff Thorup under træningslejren ellers bed mærke i, at der efter en lang sæson var træthed at spore hos sin spiller.

»Han har tydeligvis ikke brug for så meget ferie. Det er jeg imponeret over, for han er hoppet fra det ene til det andet til det tredje henover de sidste par måneder. FC Nordsjælland til A-landsholdsfodbold til U23-fodbold og FC Nordsjælland igen, og jeg kunne godt se, da jeg kiggede ham i øjnene i Østrig, at det var en spiller, der havde behov for at hvile sig lidt,« siger Johannes Hoff Thorup og tilføjer:

»Så i fællesskab gav vi ham tre, fire dage på hotelværelset, hvor han kunne hvile sig og lave, hvad han havde lyst til. Jeg tror, at han bare så serier og hyggede sig. Og så havde vi ham tilbage på træningsbanen efter de dage,« lyder det.

Den beslutning gav tydeligvis pote, for Ernest Nuamahs energidepoter var helt fyldte og blev udslagsgivende i Superliga-premieren.

Nu er spørgsmålet bare, om Johannes Hoff Thorup får lov at beholde sin angriber meget længere endnu, for der er rift om Ernest Nuamah.

»Jeg frygter ikke noget. Første gang, jeg mødte Ernest, var til en U14-turnering i Holland, og jeg har set ham tage alle de skridt herop, hvor han kan underholde 4.000 mennesker i dag og måske nogle bag en tv-skærm. Det er fantastisk. Men det er ikke nogen gavebod det her. Hvis det rigtige tilbud kommer, skal vi selvfølgelig have drengene af sted,« forklarer FCN-træneren, der godt ved, hvor afløserne skal komme fra.

»Vi har vores dygtige akademi, der har de næste spillere klar.«

En klassiker fra FC Nordsjælland, hvor det efterhånden er en selvfølge, at en ny ung stjernespiller står klar i kulissen.