Lukas Lerager er hentet til FCK som en løbestærk spiller, der skal presse modstanderen, siger Jess Thorup.

FC København-træner Jess Thorup glæder sig over tilgangen af Lukas Lerager, der er kommet til på en lejeaftale fra Genoa for resten af sæsonen.

Lerager skal tage kampen op med midtbanespillere som Carlos Zeca, Rasmus Falk og Jens Stage i FCK.

- Vi har stærke midtbanespillere i forvejen, men vi har brug for, at der er maksimal konkurrence på alle positioner.

- Og der manglede vi noget centralt på midtbanen, hvor jeg både kan se ham spille som 6'er og 8'er, siger Thorup til klubbens hjemmeside.

Thorup forventer, at Lerager vil passe godt ind i spillestilen hos FCK.

- Med Lukas får vi helt sikkert kvalitet ind i truppen. Han er en dygtig boks til boks-spiller med en stor løbekapacitet og gode evner som presspiller, og så er han ikke bange for at komme med i feltet, siger Thorup.

Tidligere i trænerkarrieren har Thorup arbejdet sammen med Lerager på U21-landsholdet, så han kender den nye spiller indgående.

- Vi har nu den ønskede bredde i truppen, og jeg er optimistisk omkring de kommende måneder, hvor vi skal forsøge at blive forårets hold og se, hvor langt det bringer os, siger Thorup.

Træneren sender en tak til klubbens ledelse, der har godkendt udgifterne på at hente Lerager til klubben. Aftalen kan gøres til en permanent handel "under nogle bestemte forudsætninger", lyder det.

- Vi har hele tiden haft fokus på, at vi kun ville have kvalitet ind og ikke bare hente spillere for at hente spillere.

- Og jeg vil gerne anerkende, at vores ejere og bestyrelse viser os stor tillid ved at være klar til agere midt i en udfordrende tid. Det viser, at der virkelig er opbakning til projektet, siger Thorup.

/ritzau/