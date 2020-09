Genk har også langsigtede briller på, og Jess Thorup forventes at opbygge et stabilt tophold.

Med ansættelsen som træner i den belgiske fodboldklub Genk kommer Jess Thorup igen til at råde over den nigerianske angrebsprofil Paul Onuachu.

Thorup mener, at han kan udvikle den to meter høje måltyv, der i flere sæsoner gjorde livet svært for Superligaens forsvarsspillere, yderligere.

- Jeg har fulgt Paul, når vi har mødt ham som modstander, og jeg vidste jo, hvad hans styrker og svagheder var, men jeg har også set hans udvikling, og den er fortsat pænt med en opadgående kurve.

- Han scorede to mål i den seneste kamp mod Mechelen. Så det glæder jeg mig til. Jeg er sikker på, at jeg sammen med Paul og de andre kan udvikle ikke kun Paul, men hele holdet i den rigtige retning, siger Thorup.

Thorup havde sin første træning med Genk fredag, og første ligakamp venter mandag aften mod Oostende.

26-årige Onuachu var topscorer i tre sæsoner i FC Midtjylland, mens Jess Thorup var træner i den danske superligaklub.

Han er en blandt kun fem spillere over 25 år i KRC Genk.

- Det er en meget ung trup, så på den måde skal vi se, hvad vi kan opnå på kort sigt. Men det handler også om at bygge det op til at blive et stabilt tophold på den langsigtede bane, siger Jess Thorup.

I KAA Gent, hvor Thorup blev fyret i august trods en andenplads i sidste sæson, var lunten kort. To nederlag i to kampe, og så var den danske træner ude. Rumæneren, der erstattede ham, blev fyret efter blot tre kampe.

Den 50-årige danske træner føler, at ledelsen i Genk signalerer mindre panik.

- Jeg er med på, at jeg skal skabe resultater på kort sigt. Det er det, som det hele handler om, men vi har også langsigtede briller på. Jeg hørte også formanden sige, at vi er nødt til at se på det kamp til kamp.

- Vi ved, at det bliver svært bare at nå playoff, men vi håber selvfølgelig. Jeg siger ikke, at vi ikke har ambitioner, for det har vi. Men der bliver lidt mere - formentlig - mere ro på til at arbejde og forhåbentlig også skabe et langsigtet resultat, siger Jess Thorup.

Han føler, at han er klædt bedre på til opgaven efter to sæsoner i den belgiske liga.

- Jeg kender både noget til vores egne spillere, men også til modstanderne. Jeg kender ligaen, og jeg ved, hvad man skal være opmærksom på, og jeg kender intensiteten. På den måde føler jeg mig noget bedre rustet, end da jeg startede for to år siden i Gent, siger Thorup.

Genks drøm er ifølge formanden, at holdet kan nå i top-4 og spille playoffkampe. Men det er bliver sværere i år, da ligaen er udvidet fra 16 til 18 hold.

/ritzau/