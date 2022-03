FC København fik én på Europa-sinkadusen, da de danske dukse løb ind i et 0-4-nederlag hjemme mod PSV Eindhoven.

Københavnerne fik allerede i opvarmningen et enormt gok i nødden, da nøglespilleren Rasmus Falk pludselig måtte opgive at spille kampen, hvor han ellers figurerede i den officielle startopstilling.

Cheftræner Jess Thorup forklarede efterfølgende, at Falk i flere dage havde døjet med en maveskade – og den drillede, da driblekongens lunger blev testet i den kolde københavnske aften.

»Vi havde en træning i går, hvor han var med. Vi kørte med en plan a og en plan, hvis han ikke kunne være med. Men vi havde alle en tro på, at det kunne lykkes, at han kunne starte kampen.«

FC København og PSV Eindhoven i aktion i 1/8 finalen i Europa Conference League 2. kamp i Parken torsdag den 17. marts 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FC København og PSV Eindhoven i aktion i 1/8 finalen i Europa Conference League 2. kamp i Parken torsdag den 17. marts 2022. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er noget omkring et ribben. Og han følte, at han under opvarmningen var begrænset i sin vejrtrækning. Så derfor spillede han ikke. Det var hans egen afgørelse,« lød det fra Thorup, der understregede, fraværet af flere nøglespillere ikke var en undskyldning for det store nederlag.

»Man kan søge alle mulige undskyldninger. Men der er ingen undskyldning. Vi formåede slet ikke at spille os ud af deres førstepres.«

Midterstopper Nicolai Boilesen erkendte, at det var én af de mere triste Parken-aftener i hans karriere.

»En ting, er at vi ikke rammer dagen – men jeg er skuffet over, at vi ikke har modet til at byde dem op til dans.«

»Om vi spiller foran 500 mennesker eller 30.000 på hjemmebane, så er det ikke sjovt at tabe 0-4. Det hører heldigvis til sjældenhederne – i hvert fald i min karriere,« konstaterede FCK-profilen.

»Det frustrerer mig mest, at vi ikke turde byde dem op til dans. Det skal vi have kigget på. For det er det, der gør udfaldet i kampene.«