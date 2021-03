Jess Thorup har mistet troen på, at hans FCK-mandskab kan kæmpe med om mesterskabet.

Efter et skuffende nederlag i Randers bliver det nu nok mere en opgave for FC København at forsvare en fjerdeplads i Superligaens slutspil frem for at jagte guldmedaljer.

»Vi skulle have vundet kampen i dag for at holde fast i troen på noget som helst. Det ser håbløst ud nu efter blot ét point i tre kampe,« siger FCK-træneren til B.T. og fortsætter:

»Efter kampene mod Brøndby og Midtjylland snakkede vi om, hvor skuffende det var med resultaterne, når vi spillemæssigt var bedst. Hvad er det dog så for en reaktion, at vi kommer med i dag?«

FC København-træner Jess Thorup får rigeligt at arbejde med i de kommende kampe. Foto: Ernst van Norde Vis mere FC København-træner Jess Thorup får rigeligt at arbejde med i de kommende kampe. Foto: Ernst van Norde

Selvom Thorup også mener, at FCK var det bedste hold i opgøret mod Randers og sad på spillet, er han træt af, at det gode spil og de mange chancer ikke bliver til omsat til sejre.

»Vi skal kæmpe rigtig meget for vores mål i øjeblikket, hvor vores modstandere bare løber et par omstillinger og scorer nogle lette mål. Det er jeg sindssygt træt af at se på.«

Thorup peger selv på, at problemet først og fremmest ligger hos ham, men at spillerne også skal begynde at kigge indad.

»Jeg tror, både spillerne og jeg skal kigge os selv i spejlet efter kampen og spørge, om vi overhovedet vil det her nok.«

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

Skal I nu til at forsvare en fjerdeplads i stedet for at jagte et mesterskab?

»Vi skal ikke forsvare noget som helst. Alle sagde, at 'fuck, de kommer flyvende,' da vi ramte en god stime (i starten af februar, red.), men nu skal vi til at genfinde os selv. Det skal vi klare som hold, og det er det, der er det vigtigste.«

Men hvad er det, der ikke fungerer?

»Vi er jo ikke blev kørt ud af bageriet i de seneste tre kampe. Det er fundamentale ting, vi skal arbejde med. Det er kynisme, vi mangler, når vi skal til at score på de afgørende chancer. Det er kynisme, vi mangler, når det handler om at sprinte tilbage efter et halvdårligt hjørnespark.«

Men hvordan kan det være, at Randers kan gøre så ondt på jer?

»Jeg kan kun kigge på mit eget hold og konstatere, at vi ikke gør nok. Det kan jo ikke passe, at man bliver oversprintet i sådan nogle simple sekvenser. De gør ondt på os på to halv-håbløse omstillinger, hvor vi ikke gør det godt nok. Men det var åbenbart nok i dag,« slutter Thorup.

Efter det skuffende nederlag venter der nu spillerne en landskampspause, hvor Jess Thorup får lidt tid til at tænke over, hvad han gøre anderledes for at vende den nylige fiasko til succes.

FCK går ind i slutspillet med hele ti point op til Superligaens førsteplads, der bliver indtaget af rivalerne fra Brøndby.