FC Midtjylland tabte søndag med klare 1-4 til Lyngby, og kampen bar præg af, at Stefan Gartenmann allerede efter syv minutter blev udvist for et nødstop af Tochi Chukwuani.

Først gav dommer Jakob Kehlet kun gult kort for forseelsen, men efter et tjek hos VAR ændrede han mening.

Thomas Thomasberg var efter kampen ikke tilfreds med Jakob Kehlet, og han spekulerer i, om manden med fløjten kompenserede for en klar fejlkendelse fra første runde, hvor FC Midtjylland på chokerende vis ikke fik et straffespark imod sig, selv om Hvidovre-spilleren Nicolai Geertsens trøje var revet itu.

Om søndagens episode mod Lyngby siger Thomasberg:

Kehlet gav FCM et tidligt rødt kort. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kehlet gav FCM et tidligt rødt kort. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Selvfølgelig er den kampafgørende. Den bliver leveret så tidligt, og 10 mod 11, der ved man godt, at det bliver svært. Der blev givet et gult kort, og jeg kan konstatere, at vi har snakket meget om, at det kun er, når det er klart og åbenlyst, at der er rødt kort, og det kan jeg så min tvivl, om der var her,« forklarer han om situationen.

I det øjeblik, hvor det skete, var Paulinho umiddelbart i nærheden af episoden med flere Lyngby-spillere i ryggen.

»Jeg ser både opbakning og et træk, der måske er lidt langt. Jeg ved ikke, om det her var lidt tilbagebetaling for den første runde, hvor vi selvfølgelig skulle have et straffespark imod os og et rødt kort,« siger Thomasberg og uddyber sit kontroversielle citat:

»Der er så tvivl her, og så ved jeg ikke, om det er noget her, som gør, at det skal ses igennem, og der ikke skal gives mere til os. Men det er vores egen skyld, at vi ikke har en chance for at få point med fra denne kamp, men selve den beslutning ser jeg ikke på samme måde.«

Samtidig lyder det fra Thomas Thomasberg, at dommer Jakob Kehlet kompenserede for sine fejl i kampen ved at give kendelser den anden vej til begge hold, og det brokkede FCM-træneren sig over. Også selv om kendelserne gik udeholdets vej.

I kampen fik han også selv en advarsel for at være for åbenmundet.

»Jeg får et gult kort for stille og roligt at sige, at Gytkjær hopper ind i os tre gange, det var mit første gule kort, jeg har fået, og det var der selvfølgelig ingen grund til, men vi er selvfølgelig oppe at markere, fordi vi synes, der er nogle kendelser, der er lidt mærkelige undervejs.«

»Jeg brokker mig også over, at vi fik et frispark efter et hjørne, hvor der ikke var frispark, fordi han dømmer et forkert hjørne, og det skal slet ikke kompenseres. Han skal bare dømme det, han ser ved hver eneste kendelse,« siger han og fortsætter:

»Lyngby fik også et gult kort, de ikke skulle have haft, og vi fik et frispark efter hjørnespark, som ikke skulle have været der. Man bliver bare irriteret.«