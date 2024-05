FC Midtjyllands træner har svært ved at forstå, at midtjyderne snuppede guldet i en vild sidste runde.

- Det er uvirkeligt lige nu.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra FC Midtjyllands træner, Thomas Thomasberg, til 6'eren, efter at det søndag lykkedes holdet at vinde guld i Superligaen.

Selv om holdet var bagud 0-2 til Silkeborg, lykkedes det at få 3-3, og det var nok, da Brøndby samtidig tabte på hjemmebane til AGF.

Det betød, at FC Midtjylland vandt mesterskabet med blot et enkelt point ned til klubben fra den københavnske vestegn.

- Det var en sindssyg præstation. Vi var bagud 0-2 og vidste, at det stod uafgjort i pausen i Brøndby. Vi fik samlet noget ekstra energi, fordi i første halvleg var selvmålet godt illustrerende for, hvordan det så ud. Jeg var ellers okay tilfreds med det, vi lavede.

- Fortællingen om, hvordan Superligaen har været, og at vi står her nu som mestre, er vanvittigt, siger Thomasberg om triumfen til 6'eren.

FC Midtjylland har flere gange i sæsonen haft ryggen mod muren og kæmpet sig ud af svære situationer. Kampen søndag var endnu et eksempel, og Thomasberg roser spillerne for at stå sammen i modgang.

- Jeg er stolt over, at vi kommer over målstregen. Da vi stod i Parken for tre kampe siden, var der ingen, der troede, at vi kunne gøre det færdigt. Vi skulle have hjælp i dag, men vi har flest point, og når man gør det op, er det fortjent, at vi ender med at vinde, lyder det fra den glade træner.

Mens FC Midtjylland og Brøndby satte sig på guld og sølv, endte bronzen hos FC København, som spillede 1-1 mod FC Nordsjælland.

/ritzau/