Randers tabte fredag 1-2 hjemme mod AaB. Træner Thomasberg ærgrer sig over præstationen og sig selv.

Efter en sløj sæsonstart fik Randers for alvor hul på bylden i syvende spillerunde, da det kronjyske mandskab vandt med hele 3-0 over topholdet Vejle.

Men Randers-spillerne kunne ikke følge op på den gode præstation i hjemmekampen mod AaB, hvor holdet helt fortjent tabte 1-2.

- Vi har jo længe følt, at det var mærkeligt, at vi ikke har fået flere point. Mod AaB var præstationen dog ikke god nok. Der manglede noget både offensivt og defensivt, konkluderer Randers-træner Thomas Thomasberg efter kampen.

- Vi skal forvente noget mere af os selv. Jeg savnede energi og power på alle parametre.

Selv om cheftræner Thomasberg ikke var tilfreds med indsatsen, kiggede han efter kampen også indad.

Han havde nemlig valgt at ændre i den ellers så kompakte formation med fire midtbanespillere og to angribere og var i stedet gået over til at spille med tre midtbanespillere og tre angribere.

- Jeg havde regnet med, at AaB ville starte med Okore. Derfor valgte jeg at stille med nogle lidt mindre typer oppe foran, som forhåbentlig kunne have generet dem, men det lykkedes ikke, erkender Thomasberg.

Nederlaget betyder, at Randers fortsat ligger nummer ti med fem point ned til Horsens og Lyngby, inden de to hold har spillet i ottende runde.

- Jeg ville selvfølgelig helst ligge højere i tabellen, men jeg er også glad for, at vi trods alt har point ned til bunden, lyder det fra Randers-træneren.

De ni hold, der ligger foran Randers i tabellen, ligger alle utrolig tæt, og Thomas Thomasberg kunne selvsagt godt tænke sig at blande sig i deres selskab.

- Det handler stadig om præstationer og indsatser. Men vi skal lave nogle point, så vi kan bide de andre i halen og forhåbentlig lægge afstand til de to sidste, siger han.

Randers' næste kamp er i Sydbank Pokalen mod Aarhus Fremad.

/ritzau/