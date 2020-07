AC Horsens kan sidde over, når Randers og OB skal i aktion i weekenden. Den situation ærgrer Randers-træner.

Mens Randers FC og OB mødes i europaplayoff i Superligaen, kan AC Horsens holde pause.

Det skyldes, at østjyderne skulle have mødt Sønderjyske, der er taget ud af europaplayoff grundet sejren i Sydbank Pokalen og den medfølgende billet til europæisk fodbold.

Det betyder, at Horsens' førsteplads i nedrykningspulje 2 sender holdet direkte videre til at møde vinderen af opgøret mellem Randers og OB.

- Jeg synes faktisk, at Sønderjyske burde få lov til at spille om pengeplaceringer, og så er det lidt ærgerligt, at nogen skal sidde over.

- Skulle vi have haft fri, havde jeg sagt det samme, siger Randers-træner Thomas Thomasberg.

Gennem onsdagens kamp mod Esbjerg, der endte 3-1 til randrusianerne, åbnede muligheden for, at Randers kunne tage førstepladsen, da Hobro udlignede og kom foran mod Horsens i den sideløbende kamp.

Det reagerede Randers-træneren på ved at sende bænkede profiler på banen og skifte unge startere ud.

- Kampene er lagt så tæt, at jeg var nødt til at skele til, at vi skulle stille et hold, så vi også var klar til lørdag. Det kunne man se på, hvordan vi havde udtaget holdet, siger Thomas Thomasberg.

Vito Hammershøy-Mistrati blev matchvinder over Esbjerg, da midtbanespilleren scorede hattrick i anden halvleg. Den mulige pause og ekstra restitution var dog ikke i baghovedet på ham.

- Det vil jeg ikke lægge så meget i. Vi er professionelle fodboldspillere, så vi skal være klar til at spille hver tredje eller fjerde dag.

- Jeg gik efter førstepladsen. Pausen er lige meget for mig. Men det er selvfølgelig mærkeligt, at der er en pause midt i det hele, siger han.

Horsens vandt onsdag sin kamp mod Hobro med 3-2.

Randers fik dermed andenpladsen i nedrykningspulje 2. Holdets første playoffopgør mod OB finder sted lørdag.

