Egentlig lå det ikke i kortene, at Thomas Kortegaard skulle stoppe karrieren lige nu.

Men det har en operation tvunget ham til. I marts i år gik han til lægen med et modermærke på ryggen, som hans kone syntes havde forandret sig.

Han fik det fjernet, og så måtte han ellers vente på svar, fortæller han til Canal 9 i et interview, der kan ses i toppen af artiklen.

»Der begynder det at gå op for mig, at det tænker jeg ikke er helt normal praksis, hvis det bare er et modermærke,« fortæller Thomas Kortegaard, der efterfølgende skulle på hospitalet for at have svar.

»Jeg tager min hustru med ind på sygehuset, den dag jeg skal have besked. Til et møde. Jeg bliver kaldt ind. Lægen starter nærmest inden jeg har sat mig med at sige, vi skal have en alvorlig samtale. Der stod tiden stille. Det møde var ubehageligt,« fortæller Thomas Kortegaard.

Beskeden lød, at der var kræft i det modermærke, der var blevet fjernet.

En besked, han i første omgang havde svært ved at forstå, ligesom han blev ramt af tankerne om, hvorfor det lige skulle være ham. En mand, der ellers levede sundt og var rask.

Heldigvis havde sygdommen ikke spredt sig, men lægerne lavede en såkaldt kontroloperation, hvor tre lymfer blev fjernet i Kortegaards højre underarm.

Det er den operation, der nu har tvunget ham til at lægge fodboldstøvlerne på hylden.

»Jeg har nogle nervesmerter og følelsesløshed i den ene arm, der spreder sig til mit bryst og min ryg. Det kommer rigtig meget til udtryk, når jeg presser mig selv. Har vi haft hård træning eller kamp, er jeg presset. Det gør ondt i hele den side af kroppen. Jeg har taget smertestillende på det seneste og føler egentlig ikke, det sidste år af min fodboldtid skal gå med at have ondt,« fortæller Thomas Kortegaard.

Nyheden om hans stop kom den 16. august, og det kommer efter, han har nået at spille 12 år i AC Horsens, som han skiftede til i 2007 blot 22 år gammel.

At den aktive karriere er slut, betyder dog ikke, at Thomas Kortegaard er færdig i AC Horsens. For han fortsætter i klubben omkring akademiet, mens han samtidig skal arbejde som lærer ved siden af.