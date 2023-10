Den tidligere landsholdsspiller Thomas Gravesen svæver på en lyserød sky.

For tv-eksperten har fundet kærligheden og er faktisk også blevet far.

Det kunne Se og Hør skrive som de første efter at have mødt parret, som i anledningen også stillede op til et billede for fotografen.

Gravesens udkårne hedder Liane Bagger Hansen, og hun fortæller, at der slet ikke er tale om et nyt forhold, men at de to bare har holdt privatlivet ude af rampelyset.

»Vi har været sammen et par år, men vi har bare holdt det for os selv. Lav profil, som man siger,« siger hun til mediet.

B.T. har været i kontakt med Thomas Gravesen, der bekræfter, at han har fundet kærligheden, og at de to er blevet forældre.

»Jeg er glad for, hvor jeg er i mit liv,« lyder det fra den tidligere landsholdsspiller, der ellers ikke har yderligere kommentarer.

Tilbage i januar 2023 fik den tidligere fodboldstjerne solgt sin penthouselejlighed i Vejle.

Han købte den i 2010 for knap 14 millioner kroner, mens den 13 år sener blev solgt for ti millioner.

Gravesen er i stedet flyttet på en gård syd for Vejle, der har en tilhørende grund på næsten 20.000 kvadratmeter.

Thomas Gravesen stoppede sin aktive karriere tilbage i 2008 efter at have repræsenteret Vejle Boldklub, Hamburger SV, Everton, Real Madrid og Celtic.

Inden han lagde støvlerne på hylden, nåede han at spille 66 kampe for det danske landshold, som han lavede seks mål for.