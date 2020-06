En af de mest elskede fodboldpersonligheder i Danmark er Thomas Gravesen. I dag lever han af at kommentere fodbold, men i flere år inden tv-tjansen var han helt væk fra sporten.

Selv om han egentlig havde alderen og niveauet til at spille videre.

Thomas Gravesen stoppede som 32-årig, da han efter et brud med Celtic havde været kontraktløs i et halvt år, og nu fortæller han, at han fortryder sit tidlige stop.

»Det er en af de ting, jeg fortryder mest. At jeg stoppede for tidligt. Men jeg nåede et punkt, hvor jeg tænkte, at nu var det fandeme nok,« siger han i et interview med DR.

Gravesen er tilbage i fodboldens verden. Foto: Claus Fisker Vis mere Gravesen er tilbage i fodboldens verden. Foto: Claus Fisker

»Jeg flyttede også så langt væk, jeg kunne, fordi jeg vidste med mig selv, at jeg ikke havde taget den helt rigtige beslutning. Så er det nemmere at sidde og se fodbold i USA, end det er at gå på Vejle Stadion eller i Parken, hvis man vil have det på afstand,« tilføjer Thomas Gravesen.

Den tidligere landsholdsstjerne tog gigantiske skridt med sin karriere, og det toppede, da han i 2005 skiftede Premier League og Everton ud med Real Madrid og pludselig var en blandt verdens største stjerner.

Allerede året efter sagde han stop på landsholdet, og herfra begyndte han så småt at dele mindre og mindre ud af sig selv, og han levede et hemmeligt liv.

I 12 år ville han end ikke tale med pressen, men nu er den friske fyr altså tilbage.