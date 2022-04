»Hold kæft, det er godt, jeg ikke er i det!«

Selvom sidste år er længe siden, så kan den tidligere Premier League-spiller og spilleragent Thomas Gaardsøe godt finde følelserne frem, når det handler om tiden i fodboldens lyssky agentbranche.

»Det hang mig langt ud af halsen. Jeg kunne ikke stole på folk. Det var grådighed og illoyalitet. Man påvirkes bare af alle mulige – i min bog – ligegyldige ting,« lyder kritikken af den verden, der ellers på mange måder har formet ham.

Nu er han flygtet helt ud af fodboldverdenen.

»Det var en kæmpe befrielse at komme ud af det cirkus jeg var i, i de sidste år. Jo mere afstand, jeg har fået, jo mere synlig overfladiskhed,« siger Thomas Gaardsøe, der i en periode på et par år gik med tanken om at forlade fodboldverdenen og rollen som agent.

Thomas Gaardsøe nåede to landskampe – og ét mål under Morten Olsen. Foto: Morten Juhl Vis mere Thomas Gaardsøe nåede to landskampe – og ét mål under Morten Olsen. Foto: Morten Juhl

Myten om agenten, der er sig selv nærmest – og ikke sin klient, spilleren – bekræftes af Gaardsøe.

»Der var nogle episoder, hvor jeg følte, jeg havde nogle fine forløb med nogle spillere, som pludselig valgte andre agenter, fordi de havde lovet dem et eller andet lort,« fortæller randrusianeren.

Til sidst tog han et clean cut og flygtede over på LinkedIn og inviterede sig selv på kaffe hos virksomheder.

»Mange spørger jo også: 'Hvad fanden laver du?'« fortæller Gaardsøe – og det var ligesom nemmere at svare på, da han var fodboldspiller og siden agent.

Thomas Gaardsøe i løbeduel med FCKs Heine Fernandez i 2001 – kort efter blev han solgt for et stort millionbeløb til Ipwich i England. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Thomas Gaardsøe i løbeduel med FCKs Heine Fernandez i 2001 – kort efter blev han solgt for et stort millionbeløb til Ipwich i England. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Den kontroversielle del af fodboldverdenen med økonomi og interessekonflikter og pengestrømme ikke kun mellem A og B, men også C, D og F, blev til sidst for meget for Gaardsøe, der ellers var hårdfør nok som spiller.

I dag arbejder han med mere bløde værdier som kultur, personalepleje og kage, som ansat hos et elektrikerfirma i Aalborg, KT Electric.

Det dramatiske jobskifte for den tidligere Premier League-spiller startede nogenlunde sådan her:

»Hej Thomas, det er Claus. Kunne du tænke dig at lave noget hr-sjov for mig?«

Fra venstre de tre tidligere AaB'ere Ronnie Schwartz, Anders Due og Thomas Gaardsøe (th.) til DM i golf for fodboldspillere i 2008. Foto: Claus Fisker Vis mere Fra venstre de tre tidligere AaB'ere Ronnie Schwartz, Anders Due og Thomas Gaardsøe (th.) til DM i golf for fodboldspillere i 2008. Foto: Claus Fisker

Opkaldet kom fra Claus Larsen, direktør i firmaet og så var Thomas Gaardsøe – der som West Bromwich-spiller en del af den legendariske Great Escape, hvor holdet i midt-00erne var de første til at overvintre sidst i Premier League, men reddede sig – klar til at flygte over på det civile arbejdsmarked.

»Jeg vidste jo knap hvad hr stod for,« siger Thomas Gaardsøe med lige dele alvor og glimt i øjet.

»Jeg besøger vores byggepladser og har kage med til vores elektrikere, men jeg trækker også gerne i tøjet og trækker nogle kabler,« fortæller Thomas Gaardsøe, inden han understreger hvor stor en udfordring det også har været. På mange parametre.

»Jeg har jo intet belæg for at udøve det, virksomheden laver,« siger 42-årige Gaardsøe, der derfor gerne møder lidt tidligere end hans funktionæraftale siger.

Det blev til en flot spillerkarriere i engelsk fodbold for Thomas Gaardsøe, der her forsøger at bremse Joe Cole fra Chelsea. Foto: CARL DE SOUZA Vis mere Det blev til en flot spillerkarriere i engelsk fodbold for Thomas Gaardsøe, der her forsøger at bremse Joe Cole fra Chelsea. Foto: CARL DE SOUZA

»Det (funktionæraftale, red.) er sgu' også noget nyt,« griner han. Og grinet over den nye tilværelse illustrerer godt kontrasten til den verden, den tidligere landsholdsspiller forlod.

For Thomas Gaardsøes selvforståelse og 'opvækst' i fodboldverdenen er det dog svært at være i en rolle, hvor hans resultater ikke kan aflæses på KT Electrics bundlinje, og hvor stillingsbeskrivelsen bliver til løbende.

»Jeg fik et godt råd af Lynge Jacobsen på et tidspunkt, hvor de ville give fortabt på mig, fordi jeg var ung og rebelsk. Han sagde som en sidste chance: 'Du skal se dig selv i spejlet, inden du går på træningsbanen, og igen når du kommer ind – kan du se dig selv i øjnene og har gjort det, du kunne?'«

»Det har jeg gjort rent praktisk – og det gør jeg også nu. Det er vigtigt for mig, men også svært, fordi jeg har målt resultater på daglig basis hele min karriere.«

FAKTA: Thomas Gaardsøe 42 år og opvokset ved Randers, hvor faren var den tidligere Randers Freja-spiller, Per Gaardsøe. To landskampe og et mål. Scorede i to finaler i træk til Ekstra Bladets skolefodboldturnering. Mester i 1999 i AaB som offensivspiller – men solgt til Ipwich i 2001 som midtstopper. Var en del af West Bromwichs historiske 'Great Escape' i Premier League i 2004/2005, hvor de reddede livet på sidste spilledag – som det første hold nogensinde, der havde været nummer sjok ved juletid. Stoppede karrieren efter skader i 2006, men genoptog den i 2009 for AaB, inden han skiftede til Esbjerg fB Efter karrierestop nummer to blev han ekspert og kommentator på 6'erens Premier League-dækning. Siden spilleragent.

En af de ting, han kan fortælle spejlbilledet er, at han sørger for at have nok at lave – for Gaardsøe favner alt fra hr over sponsorater til kommunikation og trivselsmålinger.

Det sidste er ikke ligefrem det, agentverdenen gjorde sig mest i.

»Men det er ikke kun lort i agentbranchen. Det er 98 procent lort og 2 procent fint,« siger Thomas Gaardsøe, der frem for bolde og spillerkontrakter nu jonglerer med helt andre ting.

»Lige nu, i den her uge, er jeg startet på at arrangere vores sommerfest. Så er der en juleafslutning torsdag (udskudt grundet corona, red.) – med frikadeller og kold kartoffelsat. Det var der nogen, der efterspurgte.«