Det er et transferdramaer af de helt store, der udspiller sig omkring Christian Eriksen lige nu.

For den danske landsholdsstjerne skal nemlig meget snart vælge sin næste fodboldadresse.

Og ifølge flere engelske medier er der lige nu kun to muligheder i spil hos den 30-årige midtbanespiller.

Brentford eller Manchester United.

Foto: Ulrik Pedersen Vis mere Foto: Ulrik Pedersen

Sidstnævnte ser dog med al sandsynlighed ud til at løbe med danskerens underskrift, efter det normalt velinformerede medie The Athletic mandag skrev, at det blot er et spørgsmål om tid, før Eriksen kan kalde sig United-spiller.

Helt konkret mener mediet at vide, at der ligger en mundtlig aftale mellem parterne, og den danske stjerne skulle allerede have accepteret en treårig kontrakt med Manchester-klubben.

Men spørger man Brentford-træner Thomas Frank, så har han endnu ikke opgivet håbet om, at Eriksen vender tilbage til danskerklubben.

Det fortæller han onsdag, hvor B.T. besøger Premier League-sensationens træningsanlæg i London.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

»Lige nu er han ikke Brentford-spiller, men han er heller ikke spiller hos nogen andre. Det kan da godt være, det lige nu ser ud til at blive et andet sted end hos os, men lad os nu se.«

Men tror du stadig på, at han er Brentford-spiller, når sæsonen går i gang?

»Hvad skal jeg svare til det? Jeg er nødt til at være optimistisk, men jeg læser da også aviser. Lad os se, hvad der sker.«

Hvor meget er du i kontakt med ham?

»Jeg kommunikerer med Christian, men det holder vi for os selv, indtil han enten er signet her eller et andet sted.«

Hvad er den seneste besked, I har givet ham?

»Vi har tilbudt ham en kontrakt, og han har så skullet finde ud af, hvad han vil med sit liv og karriere. Så han har et tilbud fra os, men jeg ved ikke, hvad der ellers er. Jeg går dog ud fra, at der er tilbud fra nærmest alle andre.«

Mødtes du med ham i Danmark, da der var landsholdspause?

»Jeg snakkede med ham fem minutter oppe i landsholdslejren, og vi har været i dialog efterfølgende. Men jeg har ikke mødtes med ham i København. Vi har fortalt vores gode historie her til ham, og den version kender han.«

Hvad var hans svar, da I lagde kontrakttilbuddet på bordet?

»Han har været sindssygt glad for at være her, og jeg ved, at han overvejede os kraftigt, da vi gav ham tilbuddet – af mange årsager. Men jeg ved ikke noget som helst om, hvad han har besluttet.«

Selv om flere medier melder den danske fodboldstjerne tæt på Manchester United, tyder alt dog på, at der ikke er underskrevet noget endnu.

Christian Eriksen har tidligere spillet for Ajax, Tottenham, Inter og altså senest Brentford.