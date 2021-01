Harry Kane og Son Heung-min skal pakkes ind, hvis Brentford skal videre fra semifinale, siger Thomas Frank.

Der venter Thomas Frank og Brentford en umådelig svær opgave, når holdet tirsdag aften møder Tottenham i semifinalen i den engelske Liga Cuppen.

Det erkender den danske træner i et interview på klubbens egen hjemmeside.

- Det er en kæmpe kamp for os. Det er rimelig ukendt territorium, da vi aldrig før har været i semifinalen i nogen af de to engelske pokalturneringer.

- Vi vil gøre vores bedste for at forsøge at angribe og tage vores chancer mod et af de bedste hold i verden, siger Thomas Frank.

Brentford, der til dagligt spiller i Englands næstbedste række, har allerede slået fire Premier League-hold ud af turneringen i form af Southampton, West Bromwich, Fulham og Newcastle.

Der venter dog en helt anden og sværere opgave mod Premier Leagues aktuelle fjerdeplads.

Skal det lykkes at få noget med fra kampen, så skal især de to verdensklassespillere Harry Kane og Son Heung-min holdes nede, mener Thomas Frank.

- Tottenham er klart favoritter. Kane og Son har tilsammen scoret 32 mål og lavet 22 oplæg, så hvis vi kan holde dem stille, så er vi allerede godt på vej til at lave et bemærkelsesværdigt resultat, siger han.

- Det bliver helt utrolig svært, men vi vil gøre vores bedste.

Thomas Frank oplyser, at Brentfords danske nøglespiller Christian Nørgaard ikke er klar til opgøret, men at resten af truppen fra holdets seneste kamp alle er klar mod Tottenham.

Onsdag mødes de to lokalrivaler Manchester United og Manchester City i den anden semifinale i Liga Cuppen, der også går under navnet Carabao Cup.

Ligesom i resten af turneringen spilles der bedst af en kamp i semifinalerne.

/ritzau/