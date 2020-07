Brentford spiller onsdag sidste kamp på klubbens 116 år gamle stadion. Der er en mulig oprykning på spil.

Den engelske fodboldklub Brentford, der har danske Thomas Frank som cheftræner, står over for en svær opgave, når holdet onsdag aften skal forsøge at spille sig i playoff-finalen om oprykning til Premier League.

Her skal klubben således forsøge at vende et 0-1-nederlag til samlet sejr, når Swansea kommer på besøg i returopgøret i playoff-semifinalen.

Thomas Frank lover, at holdet vil kæmpe med næb og kløer for at sikre sig en plads i den eftertragtede finale om oprykning – også fordi kampen bliver den sidste på klubbens 116 år gamle stadion, Griffin Park.

»Vi kommer flyvende ud til kampen. Vi vil gøre alt for at skabe et sidste magisk øjeblik på Griffin Park, som vores fans kan tænke tilbage på for evigt.«

»Jeg kan love, at når vi er færdige i morgen aften (onsdag aften, red.), så vil jeg personligt bære mine spillere af banen, hvis de ikke selv kan gå,« siger Thomas Frank ifølge den britiske avis The Guardian.

Foruden det danske islæt på trænerposten har Brentford også flere danskere i truppen. Heriblandt midtbaneduoen Christian Nørgaard og Mathias Jensen samt landsholdsbacken Henrik Dalsgaard.

Holdet missede muligheden for direkte oprykning, da det blev til to nederlag i de to sidste spillerunder i den næstbedste engelske række.

»Jeg tror, at spillerne lidt synes, verden har vendt sig imod dem.«

»Vi ved, at vi i de to kampe kunne have været bedre, men på den anden side spillede vi også fint. Vi skabte flere chancer end de andre hold, og nogle afgørende beslutninger gik den forkerte vej,« siger han ifølge The Guardian.

Brentford spillede senest i den bedste engelske række i 1947. Klubben har aldrig spillet på højeste niveau, siden rækken blev døbt Premier League.

